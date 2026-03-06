Los municipios de Castellón donde más llueve hoy: Emergencias lanza un aviso a la población

La Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) ha actualizado la cifra de precipitaciones acumuladas en la jornada de hoy viernes en Castellón, con especial énfasis en la zona norte de la provincia, donde se han dado los registros más elevados.

El último parte concreta acumulados que rozan los 90 litros por m2:

Precipitación del día (mm)

Catí — 86,5

Catí l’Avellà — 85,6

Catí Mas del Puig Cabrer — 84,6

Xert granja El Turmell — 72,6

Catí Venta de l’Aire — 69,6

Tírig — 68,8

la Pobla de Benifassà Fredes — 68,4

Sant Mateu lo Macarroni — 67,3

Vallibona — 66,0

Xert — 66,0

Los expertos en meteorología han informado que "en la Pobla Tornesa (la Plana Alta) se acercan a los 90 mm de lluvia y desde ayer se superan los 140 mm en Xert y los 120 en Catí o Vallibona".

Emergencias del 112 de la Generalitat se ha hecho eco de la situación en algunas zonas de Castellón y ha pedido a la ciudadanía precaución, "evitando el paso y circulación por zonas inundables, donde se puede complicar la situación por acumulación de agua". Así, en caso de urgencia, insta a telefonar al 112.

Temperaturas para la Magdalena

Aemet se ha hecho eco también del creciente interés de la ciudadanía de Castelló por el tiempo que hará en estas fiestas de la Magdalena y han lanzado un pronóstico sobre el clima. Por ahora, hace más frío de lo habitual en esta fechas, entre 2 y 3 grados por debajo, "y no se atisba una clara recuperación térmica para la próxima semana".