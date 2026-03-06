Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emprendimiento

La nueva empresa de Castellón fichada por la aceleradora de Juan Roig

Lanzadera incorpora este lunes a las compañías de su última convocatoria, con una notable presencia de la IA y de un perfil más experimentado

Instalaciones de Lanzadera en València.

Instalaciones de Lanzadera en València. / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Lanzadera, la aceleradora de startups de Marina de Empresas, el hub de emprendimiento impulsado por Juan Roig concebido como un centro de alto rendimiento para empresas, incorpora el próximo lunes a 120 nuevas compañías en su última convocatoria, entre las que vuelve a aparecer talento de la provincia, con una nueva firma de Castellón.

Esta última incorporación, como apuntan desde la aceleradora, se caracteriza por un perfil de emprendedor más experimentado, "lo que permite trabajar desde el primer momento en retos estratégicos como escalabilidad, internacionalización o acceso a financiación”, asegura la directora general de Lanzadera, Marta Nogueras.

A ello se suma una destacada presencia de la inteligencia artificial. Es el caso de la compañía castellonense que se suma en esta nueva convocatoria, Niubiq, cuya actividad se centra en convertir las conversaciones de venta en un sistema inteligente con un equipo de agentes de inteligencia artificial que alinea las estrategias de marketing y ventas, automatizando el ciclo completo de trabajo: desde el análisis y la planificación hasta la ejecución de tareas de alto valor.

Juan Roig, con emprendedores de Lanzadera.

Juan Roig, con emprendedores de Lanzadera. / MEDITERRÁNEO

Adaptación y seguimiento

Lanzadera, en línea con su modelo de alto rendimiento, adapta el programa de aceleración a cada fase de crecimiento de las startups mediante una plataforma que permite medir su evolución y facilitar su escalabilidad. Este enfoque también permitirá aumentar el número de empresas en programa en los próximos años sin duplicar recursos, aplicando la escalabilidad al propio modelo de acompañamiento de la aceleradora.

Cabe apuntar que la aceleradora está considerada por el Financial Times como uno de los principales hubs de emprendimiento de España y Europa, consolidando su presencia en el top-3 nacional por tercer año consecutivo.

