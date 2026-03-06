Nueva obra en el Hospital General de Castellón: mejorarán la zona de paritorios

El centro hospitalario de referencia en Castellón emprende una nueva obra en sus instalaciones. Mientras avanza la remodelación del área de Urgencias, y en pleno proceso de tramitación para una ambiciosa remodelación de todo el hospital, ahora se emprende una nueva actuación.

El Departamento de Salud de Castellón ha sacado a licitación las obras de mejora en el ala de Ginecología y Paritorios del Hospital General. La actuación tiene un coste estimado de 562.582 euros, IVA incluido, y pretende "aumentar el número de salas destinadas al uso de paritorio, situándolas donde ahora se encuentran salas destinadas únicamente a la dilatación, y suprimiendo el pasillo distribuido para otorgar superficie" a los nuevos espacios.

Reordenación del bloque obstétrico

La memoria del proyecto indica que la actual distribución resulta problemática, "debido a la implantación de una arquitectura que no se adapta a las necesidades reales del funcionamiento del bloque obstétrico, con la alta demanda por parte de los usuarios que sufre en estos momentos". Para ello se quieren "recuperar pasillos inútiles para la asistencia a pacientes, con la consiguiente ganancia en metros cuadrados, luz natural y bienestar para las estancias de las pacientes".

La reordenación supondrá la dotación de cinco nuevas salas de dilatación y parto, que tendrán sus respectivos baños individuales, y que sustituirán a las antiguas estancias de dilatación. Este cambio supondrá parir en el mismo espacio destinado a la dilatación, lo que hará "disminuir la necesidad de traslado a las salas de paritorios". Con esta reordenación "se podrá recuperar una sala para otras funciones, dotando de espacio a las salas de ecografía, monitorización y urgencias".

Plazos y características de las nuevas salas

Las salas todo en uno tendrán "luz, serán exteriores y tendrán mayores dimensiones y la incorporación de ducha en el aseo, que permita la higiene, ya que durante la dilatación, la paciente debe sentirse cómoda, limpia y relajada", expone la documentación.

La presentación de ofertas acaba el 26 de marzo, y está previsto que las obras se hagan en un plazo de cinco meses.