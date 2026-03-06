El PP de Castellón lleva al Congreso la exigencia de la inversión para reparar los daños de 'Harry' en la costa

El Partido Popular de Castellón ha elevado al Congreso de los Diputados una iniciativa dirigida a defender la inversión en la costa de la provincia afectada por la borrasca Harry y a exigir explicaciones "por el nuevo castigo impuesto a la provincia".

Así lo ha declarado el diputado nacional del PPCS Óscar Clavell, quien ha considerado "una bofetada" la exclusión de ocho municipios afectados por la borrasca de una línea de ayudas "mínima" que solo se destina a la reposición de gravas y reparación de sistemas dunares.

En este escenario, "lo que exigimos es una reacción del Gobierno de España porque es el único competente a la hora de reparar nuestras costas. Dañadas por inclemencias meteorológicas y abandonadas a su suerte porque al frente del Estado solo hay un presidente en ejercicio de resistencia, no de gestión".

"Que el PSOE exponga los motivos"

Para Clavell, "es fundamental que el PSOE exponga los motivos de la exclusión, porque entre ellos se encuentran municipios con dramáticas consecuencias sobre su litoral como es el caso de Almassora, que ha cuantificado en más de 1,5 millones de euros los estragos causados por el oleaje del pasado enero". Solo con este municipio, ya se superan las ayudas concedidas por el Estado para reposición de gravas y dunas, "no para reparación de infraestructuras", cuestiona Clavell.

Otras localidades como Benicàssim o Torreblanca han aprobado medidas en pleno para exigir inversiones extraordinarias por los graves daños causados. Fuera de la orden también se encuentran Xilxes, Castelló, Cabanes, Benicarló o Vinaròs. En definitiva, para el PP, "una absoluta falta de gestión por parte del Ejecutivo que una vez más vuelve a sentenciar a la provincia de Castellón en un momento crítico porque en menos de un mes se inicia la temporada turística, con la Semana Santa y con Pascua". "Las inversiones deben llegar y reparar los destrozos ya", ha sentenciado Clavell.