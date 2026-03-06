La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, premio Isabel Ferrer

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón, ha recibido este viernes en València uno de los premios Isabel Ferrer, galardones que reconocen la trayectoria, el compromiso y la aportación social de mujeres y colectivos que representan valores de igualdad, liderazgo, compromiso cívico y progreso. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sido quien le ha entregado un premio que en la convocatoria de este año ha reconocido también a la presidenta de AEPA, Marcela Fernández, y a la presidenta y fundadora de Mamás en Acción, Majo Gimeno.

Tras recoger el premio, Guillamón ha expresado que la igualdad "no se construye con silencio, sino con determinación", y se ha definido como "una más entre tantas mujeres que día tras día trabajan desde el anonimato para que nuestra sociedad sea un lugar más justo". "Nacer mujer en un mundo diseñado por y para hombres no fue una barrera infranqueable, sino uno de los mayores retos", ha apostillado la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, al tiempo que ha advertido de que los "grandes cambios no llegan a través de imposiciones o golpes en la mesa", sino con "trabajo diario".

Pérez Llorca ha destacado el impulso del Consell para avanzar en la igualdad de las mujeres a través de soluciones reales, recursos, estructuras y formación. "El trabajo por la igualdad y por una sociedad más justa no lo hace solo una administración, sino que es una labor de equipo pero, es cierto que, somos lo que estamos al frente de los gobiernos los que tenemos que hacer planes, ayudas y aportaciones económicas para seguir este camino", ha dicho.

Por esto, ha subrayado el compromiso de la Generalitat con hechos medibles como el aumento de programas de ayuda, que han pasado de 2 a 9, para llegar a más municipios, asociaciones y empresa y los más de 1,8 millones de euros que se destinan directamente a impulsar políticas de igualdad en toda la Comunitat Valenciana. Además, se refuerza el liderazgo femenino con ayudas para emprendedoras y proyectos vinculados a una mayor participación de niñas y mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación.

El president con las galardonadas en los premios Isabel Ferrer. / Mediterráneo

Así, para que estas políticas tengan un impacto duradero, la Generalitat ha creado órganos de coordinación como la Comisión Interdepartamental y el Consejo Valenciano de Igualdad y se han reforzado la Red Valenciana de Igualdad, con más de 300 profesionales trabajando en municipios de todo nuestro territorio.

Para el jefe del Consell, “las empresas también tienen un papel importante en la promoción de la mujer por lo que siempre tendremos las puertas abiertas a todas aquellas iniciativas, entidades y asociaciones que quieran caminar con nosotros hacia esa igualdad real, porque cuando las cosas se planifican y proyectan se obtienen resultados”.

En este sentido, ha señalado que lo demuestran datos como el aumento del empleo femenino en un 6,4% desde 2023, "lo que convierte a la Comunitat Valenciana en líder en España de incorporación de la mujer" en mercado laboral. De igual manera, en las dos últimas décadas, tres de cada cuatro nuevos trabajos que se han creado en nuestro territorio han sido ocupados por mujeres.

Asimismo, la Generalitat apuesta por la corresponsabilidad real y efectiva con medidas que favorezcan la conciliación como el incremento a la financiación de la atención a las personas dependientes, la puesta en marcha de la Educación Universal y Gratuita de 0 a 3 años y las cuatro deducciones fiscales en el IRPF que, específicamente, favorecen la conciliación y la responsabilidad.