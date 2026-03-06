Ruth Tirado, matrona: "El 4,5% de casos de cáncer son atribuibles al virus del papiloma"

Ruth Tirado Ramos, la coordinadora de matronas del Departamento de Salud de Castellón que ha formado parte de la comisión asesora del programa de prevención de cáncer de mama en la Comunidad Valenciana, aborda, en una entrevista con motivo del día del Virus del Papiloma Humano, la importancia de participar en los cribados y derribar estigmas en torno a la infección de transmisión sexual más frecuente en mujeres.

--¿Se ha puesto ya en marcha el programa de cribado del virus del papiloma en Castellón?

--Sí, empezamos el pilotaje en 5 centros de la Comunitat Valenciana en 2023, uno de esos centros el mío, el centro de salud de Pintor Sorolla. Una de las cosas que querían saber era si se aceptaba la autotoma por las mujeres.Vieron que funcionó bien, se perfilaron circuitos, sistemas de gestión de información y empezamos la fase 0 en 2024 en 6 centros de salud. Volvió a ser mi centro elegido para realizar la fase 0. En el 2025 hemos empezado a implementar en todos los centros de salud del departamento el cribado poblacional de cáncer de de cérvix. Ahora mismo estamos totalmente implementados en nuestro departamento de salud. Tenemos la suerte de ser unos de los primeros de la Comunitat Valenciana.

--¿En qué consiste el procedimiento del cribado del virus del papiloma?

--En el cribado poblacional las mujeres son invitadas por la Conselleria a través de una carta que llega a sus casas y que dentro tienen información y una autotoma para poder realizar ellas mismas la determinación de VPH. Una vez realizada la deposita en una urna que hay en su centro de salud.

--¿Cuál es la respuesta?

--Ahora mismo está conviviendo el cribado poblacional con el oportunista. Sabemos que que como no hay una sensibilización completa porque no se ha invitado a todas las cohortes, ya que necesitamos 5 años para invitar a todas las cohortes, la participación aún está siendo un poco más bajita de la que puede haber en cáncer de mamá o de colon. Estamos hablando de entre un 42 y un 45% de participación.

--¿A qué colectivo de edad está llegando en estos momentos?

--Ahora mismo lo que hacemos es cribar a las mujeres con autotoma a partir de los 30 años. Y las cohortes a invitar de este año son las de 1961, las del 66, a las del 71, 76, 81, 86, 91 y 96. A esas mujeres les llegará la carta con la invitación a la autotoma este año para empezar a cribar. También vamos a invitar a las mujeres que tienen 66-67 años, que son las de la cohorte de 1959, a que vengan a nuestras consultas de matrona para valorar si precisan o no realizar un cotest como fin de cribado.

--¿Entiendo que es el Departamento de Salud de Castellón donde se está llevando a cabo?

--El cribado se realiza en todos los departamentos de la Conselleria en la Comunidad Valenciana, lo que pasa es que hay departamentos que aún no han iniciado el cribadopoblacional o están en su fase cero. Como ya te he dicho, tenemos la suerte de ser uno de los primeros departamentos que estamos encabezando el cribado.

--¿Por qué deberían participar las mujeres en este cribado?

--Es una forma muy sencilla es indolora y de fácil acceso. La mujer lo hace en casa y solo tienen que acercarse a su centro de salud a depositar la autotoma. También es importante remarcar que la autotoma para la detección del VPH muestra una fiabilidad comparable a la toma realizada por profesionales de la salud, para que estén tranquilas que lo están haciendo bien.

--El VPH es la infección de transmisión sexual (ITS) más común, ¿a qué porcentaje de población afecta?

--Es una ITS muy frecuente. El 80-90% de la población sexualmente activa va a estar contagiada en algún momento de su vida de VPH. La prevalencia de VPH más alta comprende las edades inmediatas al inicio de las relaciones sexuales. El grupo de edad en el que ocurre el pico de contagio es el que incluye a pacientes de hasta 24 años. No podemos alarmar a la población, porque las personas con un sistema inmunológico fuerte son capaces de eliminarlo de forma natural. Pero si no está fuerte va costar de eliminar más. Nos interesan esos VPH que van a generar más virulencia y persistencia porque a la larga puede contribuir a generar el cáncer de cérvix. A esas mujeres VPH positivas se les invita a la consulta a hacerles una citología para valorar cómo están las células del cuello del útero. Dependiendo del resultado, derivamos a la unidad de patología cervical del Hospital General o el Provincial a que les realicen una colposcopia o las citamos en un año para control.

--¿Qué riesgos implica contraer el VPH?

--Hay una carga de enfermedad asociada al VPH y no solo al cáncer de cuello de útero, sino también cánceres de cabeza y cuello, de papilomatosis respiratoria recurrente, cáncer anal, de pene... Hay 630.00 casos de cáncer cada año (el 4,5% de todos los casos de cáncer) son atribuibles al VPH. El 83% de los casos de cáncer atribuibles al VPH corresponden al cáncer de cuello de útero (CCU).

--¿Cómo podemos prevenirlo?

--La prevención primaria de las enfermedades de transmisión sexual no es fácil. La utilización del preservativo reduce el riesgo de contagio del VPH, aunque solo lo evita en un 60-70 % de los casos debido al contacto de zonas genitales no cubiertas por el mismo o a su uso inadecuado. Contamos también con la vacunación y con el cribado.

--¿A qué edades se aplica la vacunación?

--A todos las chicas y chicos a los 12 años se les pone la vacuna del VPH. También hay un mecanismo 'catch up' para hacerlo hasta los 18 años. Tenemos altas tasas de vacunación en la adolescencia, que rozan el 90% de niños y niñas a los 12 años en España, que es uno de los objetivo de la OMS 90-60-90. También hay vacunación en personas de determinados grupos de riesgo, como hombres que tienen sexo con hombres, personas en situacion de prostitución son dos dosis o con síndrome de WHIM, infección con VIH o perceptoras de trasplantes de órganos sólido de progenitores hematopoyéticos, a las que se recomienda tres dosis, y por último la administración de tres dosis a las mujeres que hayan recibido tratamiento por lesión intraepitelial de alto grado.

--¿Es segura la vacunación?

--La vacuna Gardasil es segura. De hecho, estas vacunas se empezaron a usar en 2007, pasaron los ensayos de preautorización, seguimiento y posautorización, demostrando un excelente perfil de seguridad. El Comité Consultivo sobre Seguridad de Vacunas de la OMS ha analizado los efectos adversos y confirmado su seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes es hinchazón, dolor y eritema en el momento de su administración, o dolor de cabeza. Suelen ser leves y mejoran a los pocos días.

--¿Hay alguna cuestión que quiera destacar?

--Es muy importante evitar estigmatizar. Es una infección frecuente. Por tanto, dar tranquilidad, información para evitar que las mujeres se sienten culpables, sufran vergüenza o pierdan el deseo o la espontaneidad. A diferencia de otras ITS, el preservativo no es 100% seguro. Dejar claro que VPH no es sinónimo de infidelidad. Es normal tener una bajada de defensas, por ejemplo, en la menopausia, que haga que se eleve la carga viral y que sean VPH positivas cuando antes no lo eran. Y otra cosa que quería comentar es que la determinación de VPH es una prueba muy sensible, si es negativa se realiza cada cinco años, no es necesario cribar antes de esos 5 años.

--¿Qué podemos hacer en caso de VPH positivo?

--En el caso de una mujer con autotoma VPH positiva, se le realiza en la consulta citología y se le recomienda hábitos de vida saludables (alimentación y ejercicio físico), no fumar, usar preservativo y vacunación y dependiendo del resultado de la citología control ya sea por la Unidad de patología cervical o con nosotras, las matronas de atención primaria.