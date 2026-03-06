Nuevo proyecto
El puerto de Castellón plantea la inteligencia artificial para un transporte más eficiente
Impulsa Intraser, un sistema que busca resolver las ineficiencias en el transporte de mercancías, conectando con navieras y transitarias
El puerto de Castellón acoge la reunión de lanzamiento del proyecto Intraser– plataforma para la digitalización del transporte portuario por carretera de contenedores, una iniciativa orientada a mejorar la eficiencia, coordinación y transparencia del transporte terrestre en el entorno logístico-portuario.
El proyecto está liderado por Neurotruck, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial para empresas. Además, cuenta con la Autoridad Portuaria de Castellón como puerto facilitador y con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Autoridad Portuaria de Tarragona, la Autoridad Portuaria de Valencia, la Asociación Logística Innovadora de Aragón, Grupo Trimodos y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Impulso a la modernización logística
El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha destacado que "la participación en el proyecto Intraser refuerza el compromiso de la Autoridad Portuaria con la modernización de los procesos logísticos y la transformación digital del entorno portuario".
Asimismo, Ibáñez ha subrayado que "la innovación es un eje estratégico para el puerto de Castellón. Apostamos por soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia operativa, incrementen la competitividad de nuestra comunidad portuaria y aporten mayor transparencia al transporte terrestre de mercancías".
Puerto facilitador y modelo más sostenible
El presidente ha señalado también que "actuar como puerto facilitador nos permite impulsar un modelo logístico más ágil, coordinado y sostenible, alineado con los objetivos de digitalización y mejora continua que promovemos desde la institución".
Descripción del proyecto
Plataforma para resolver ineficiencias operativas
Intraser es una plataforma digital diseñada para resolver las principales ineficiencias operativas asociadas al transporte de mercancías por carretera en el ámbito portuario. El sistema, que se conecta con las cargas de transitarias y navieras, pone a disposición de la comunidad de transportistas las cargas de manera inteligente y gestiona de forma automática o asistida la asignación y el tráfico, incorporando además un modelo transparente de precios y servicios.
La solución integra funcionalidades avanzadas para optimizar rutas mediante una planificación más eficiente, mejorar la gestión de la capacidad de flota, anticipar incidencias a través de sistemas de monitorización en tiempo real y agilizar la generación de ofertas económicas para los clientes. Con ello, el proyecto contribuye a una operativa más predecible, competitiva y sostenible en el entorno portuario.
Calendario y coordinación entre socios
Durante la reunión de lanzamiento se han revisado los aspectos clave del proyecto, la planificación detallada de cada actividad, el calendario de ejecución y los canales de coordinación entre los socios, sentando así las bases para el correcto desarrollo de las actividades previstas.
