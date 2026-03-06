La "rabia" por los tres asesinatos machistas de febrero invade la manifestación del 8M en Castelló

Ana, María José y Noemí. Las tres víctimas de la violencia machista asesinadas en un febrero negro en la provincia de Castellón estuvieron bien presentes este viernes en la manifestación del Día Internacional de la Mujer, el 8M, en Castelló. "Estamos aquí por las dos mujeres y por la niña asesinadas pero también por la resta de víctimas, porque cada día hay un nuevo caso", dijo a Mediterráneo la portavoz de la Coordinadora Feminista, Mari Carmen Díaz.

La concentración de este año se ha adelantado en la capital de la Plana un par de días, ya que el domingo es la Romeria de les Canyes. Alrededor de 350 personas, según la Policía Nacional, se congregaron en la plaza de la Muralla Liberal (la lluvia dio una tregua justo a la hora de la cita) para demostrar que la festa plena es compatible con la reivindicación de una igualdad plena. Entre petardos premagdaleneros y el motor de una churrería, mujeres de todas las generaciones alzaron la voz por encima de todo para gritar por la lucha feminista, desde las más veteranas a las más jóvenes. De hecho, las más mayores enseguida pasaron el megáfono a las nuevas generaciones de feministas.

Una de ellas era Raquel Guillén, de 18 años, quien se convirtió en el vivo ejemplo de que este es un 8 de Marzo muy particular en la ciudad: ella es castellonera, así que fue a la manifestación ya con el peinado tradicional hecho. Enseguida tocará celebrar, pero este viernes era momento de hablar por las que ya no pueden hacerlo: "Los asesinatos que hubo en febrero son una muestra de que esto no puede seguir así y que ha de parar, que no se nos pueda asesinar así como así", aseguró esta estudiante, que pertenece a una generación en la que sus coetáneos varones se inclinan cada vez más hacia la extrema derecha. Para ella, esto es "peligroso" puesto que "al final son las personas que votarán en las elecciones". Cree que el pensamiento de esos chavales de su edad "es consecuencia de los bulos" y pide que haya "información real, veraz y pensamiento crítico".

Una Romeria feminista

Como Guillén, muchas otras mujeres harán el domingo la Romeria con su cinta verde acompañada de una cinta morada con la que se pretende "que sea una Magdalena feminista". "En la Romeria, juntas caminamos mucho más", dijo la portavoz de la Coordinadora.

Representantes políticos de PSPV, como la exalcaldesa y senadora Amparo Marco y el portavoz provincial socialista, Samuel Falomir; Compromís, como la exconcejala y diputada autonómica Verónica Ruiz; así como de otros partidos de izquierda unieron sus voces a las de las organizadoras.

"Enfrentamos este 8M con tristeza y rabia porque la violencia machista, esa que afirman los negacionistas que no existe, nos ha golpeado de una manera más cruel si cabe, con dos mujeres asesinadas y una niña en nuestra provincia en 24 horas; y 10 mujeres y 2 criaturas en lo que va de año. Esto hace que la stiuación sea de emergencia social", indicaron desde la Coordinadora Feminista, entre consignas como "sin feminismo no hay democracia" y "tranquila, hermana, aquí está tu manada".

Cánticos de 'No a la guerra'

Dichos cánticos dieron paso en pocos segundos a otro distinto: "No a la guerra". El grito, en referencia a la guerra en Irán comenzada por EEUU e Israel, caló entre todos los asistentes.

"Estamos muy disgustadas también por todo el tema de la guerra. El feminismo es antibelicista. Decimos 'no a la guerra', las mujeres somos las que parimos y damos vida y lo que no podemos consentir es que los autócratas belicistas se lleven a nuestros hijos a una guerra inútil", indicó Mari Carmen Díaz a este diario.

Preguntada por el hecho de que la parte atacada en dicha guerra sea un régimen opresor de las mujeres como es el de los ayatolás, Díaz respondió que "es cierto que el régimen de Irán es opresor de las mujeres y de muchas otras libertades". "A ese nivel, yo entiendo que se quiera hacer un cambio de gobierno o que pueda haber una apertura como ha ocurrido en otros lados, pero lo que no puedes hacer es tirar bombas y de entrada asesinar a ciento y pico niñas que estaban en una escuela", añadió Díaz sobre el trágico bombardeo del colegio de Minab, en el sur de Irán.