El subidón del diésel golpea a las 2.700 empresas de transporte de Castellón: "Vamos a tener que aumentar precios"

El estirón que ha pegado el precio del carburante desde que el pasado sábado Estados Unidos e Israel empezarán a atacar Irán y el conflicto se extendiera rápidamente por todo Oriente Medio está golpeando el bolsillo de todos los conductores y también está afectando directamente al negocio de las cerca de 2.700 empresas del transporte de mercancías por carretera de Castellón, para quienes el gasóleo supone el 30% de los costes. "Cualquier variación al alza del precio del combustible se traduce en un grave riesgo para los márgenes operativos de las empresas, ya de por sí muy ajustados", apunta Carmelo Martínez, presidente de la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías por Carretera (ACTM).

Ante el incremento de los precios y la sospecha de que van a seguir subiendo en los próximos días, los transportistas ya han empezado a comunicar a sus clientes que van a aumentar tarifas. De hecho, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), a la que pertenece la patronal de Castellón, ha recordado este viernes que, tras haberse superado ya el umbral del 5% de variación en el precio del combustible, resulta de aplicación automática el mecanismo de revisión del precio del transporte por carretera establecido en el artículo 38 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, y desarrollado a través de las fórmulas recogidas en la Orden FOM/2184/2008.

"El mecanismo tiene como objetivo adaptar el precio del transporte a la evolución del coste del combustible", explica Martínez. La normativa establece que, cuando el precio del combustible varía entre el momento de la contratación y la realización efectiva del transporte, el precio del servicio deberá incrementarse o reducirse en la cuantía que resulte de aplicar las fórmulas oficiales establecidas por la Administración. "La correcta aplicación de este mecanismo no constituye una opción, sino una obligación legal destinada a preservar el equilibrio económico de los contratos de transporte", insisten desde la Confederación que apuntan a que en un contexto de elevada volatilidad energética, la actualización del precio del transporte conforme a la evolución del combustible "resulta esencial para garantizar la viabilidad económica de las empresas transportistas" muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes muy ajustados.

Plan de choque

Pero más allá de la aplicación de la cláusula de indexación del precio del combustible, el sector del transporte de Castellón, a través de CETM, reclama al Gobierno un plan de choque ante el alza del gasóleo por la guerra en Irán. Y entre las medidas, piden mecanismos temporales de compensación directa por incrementos excepcionales del gasóleo, así como medidas fiscales, financieras e incluso laborales que garanticen la liquidez y continuidad operativa de las empresas. "Lo que pedimos, básicamente, es aplicar las mismas fórmulas que se pusieron en marcha en la anterior crisis", describe Martínez, en alusión a la bonificación directa al consumo de combustible, con 20 céntimos por litro, puesta en marcha en 2022 y 2023 tras la invasión rusa de Ucrania.