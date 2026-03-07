La Diputación de Castellón activa las ayudas para programas o actividades juveniles

La institución provincial ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones por un importe total de 40.000 euros destinadas a asociaciones juveniles de la provincia de Castellón para realizar programas o actividades de juventud.

“Estas ayudas son un reflejo del compromiso de esta diputación con la juventud castellonense a la hora de sumar oportunidades y fortalecer el tejido asociativo de los jóvenes”, ha destacado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

La presente convocatoria tiene como objeto promover actuaciones que favorezcan la participación directa de la juventud en la vida social de los municipios y garantizar que los y las jóvenes puedan disfrutar de sus derechos y dar respuesta a sus necesidades. Así, estas ayudas financiarán la realización de programas dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años, ambos inclusive, destacando actividades como excursiones, conferencias, cursos, actuaciones de artes escénicas, publicaciones relacionadas con la juventud o exposiciones, entre otros.

“Desde la Diputación de Castellón creemos en los y las jóvenes y atendemos sus necesidades, fomentando su desarrollo personal, cultural y social”, resalta la diputada de Juventud, María Tormo.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar, vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Castellón, sus solicitudes. El plazo para ello ya está abierto y se prolongará hasta el próximo 27 de marzo. Cada entidad podrá presentar solicitud de subvención para la realización de dos actividades.

La diputada responsable ha incidido en que esta convocatoria de subvenciones forma parte del compromiso de la institución provincial con la juventud y, al respecto, el Gobierno Provincial ha impulsado los Premios Provinciales de la Juventud, que en 2025 celebró su segunda edición. Un certamen con el que desde la Diputación de Castellón se marcan el objetivo de reconocer el talento, creatividad e iniciativa de jóvenes. “Con esta iniciativa pretendemos ayudar e impulsar a los jóvenes a que desarrollen su idea y demuestren su talento, porque ese talento puede ser en un futuro una fuente de riqueza o empleo para nuestro territorio”, ha añadido María Tormo.