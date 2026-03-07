Prensa Ibérica lanza la segunda edición de ‘Mujeres Influyentes’

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, 8 de marzo, las tres cabeceras valencianas de Prensa Ibérica –el Periódico Mediterráneo, Levante-EMV y Información– vuelven a lanzar su revista especial Mujeres Influyentes, una iniciativa que regresa para poner en valor el talento que reside a lo largo y ancho del territorio, y resaltar el liderazgo femenino que prolifera en la Comunitat Valenciana.

A través de un completo recorrido por diversas esferas profesionales y sociales –que van desde cultura hasta acción social, pasando por empresa, política, ciencia, medicina, deporte y ámbito jurídico– esta edición reúne las historias y perfiles de cerca de 300 mujeres influyentes que constituyen todo un ejemplo para los jóvenes –y no tan jóvenes–. Asimismo, la colección cuenta con el impulso de organizaciones que trabajan día a día por conseguir la igualdad, reforzando de esta manera su vocación reivindicativa.

Presentación de la revista

Mediterráneo llevará a cabo el acto de presentación de la revista el martes, 10 de marzo, a la 12.45 h, en la terraza de El Corte Inglés. El evento, que contará con la presencia de algunas de las protagonistas de la publicación, será también la antesala del inicio de la tradicional Bodeguilla, un cita enmarcada en las fiestas de la Magdalena.

Por parte de Levante-EMV, la revista se presentó por primera vez el pasado 6 de marzo, durante la tercera edición del encuentro de Liderazgo Femenino que organiza el periódico de la provincia de Valencia y que, como cada año, fue acogido por el balcón fallero del diario. En el mismo encuentro se dio voz a invitadas de renombre que compartieron su trayectoria en el marco de una fecha tan señalada como lo es el 8M.

Noticias relacionadas

Información presentó la publicación el 5 de marzo, en su club, en Alicante en una jornada que reunió profesionales con trayectorias unidas por un hilo común: el impacto de su talento en organizaciones y vidas. En esta estuvo presente Davinia Bono Pozuelo, directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y la doctora Sara Marín dio una charla institucional.