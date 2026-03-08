La borrasca Regina 'inunda' un pueblo de Castellón: más de 240 litros por metro cuadrado

El paso de la borrasca Regina por Castellón no ha causado, pese a su intensidad, daños cuantiosos como otros episodios recientes similares. En la zona de Els Ports, las lluvias provocaron desbordamientos de los ríos y desprendimientos que obligaron a cortar algún tramo de carretera, pero más allá de estos problemas puntuales no hubo problemas especialmente reseñables.

Eso no significa, sin embargo, que las tormentas hayan sido suaves o anecdóticas. Todo lo contrario: los acumulados de precipitaciones que ha dejado en algunos puntos de la provincia desde que comenzó la borrasca, el viernes, son de récord.

Acumulados de más de 200 litros

Lo muestran los datos dados a conocer por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Así, la torre situada en Xert recogió el sábado hasta las 23.00 horas 242 litros por metro cuadrado. Dos municipios más se situaron en el entorno de los 200 litros: Catí (223) y Rossell (200).

Otros pueblos con grandes acumulados fueron la Jana (199), Ares del Maestrat (194) y Fredes (193).

Un episodio que recuerda al que se vivió también en Castellón hace ahora poco más de un año. En la pedanía del Mas del Tonto, situado a unos 6 kilómetros de La Salzadella y a unos 7,5 de les Coves de Vinromà, municipio al que pertenece administrativamente, se recogieron 250 litros por metro cuadrado en el plazo de solo 24 horas.