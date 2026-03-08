Mª Carmen Miralles, premio 'Construïm Juntes': "A las generaciones futuras de mujeres les diría que no se rindan ante los retos"

La Diputación de Castellón, a través del Consell Provincial de la Dona, le ha reconocido esta semana con el galardón Construïm Juntes por su trayectoria profesional y liderazgo empresarial. ¿Qué supone para usted esta distinción?

Supone gratitud por esta distinción y, al mismo tiempo, ilusión y responsabilidad. Para mi es un orgullo y un recordatorio de que cualquier mujer puede alcanzar metas. En la actualidad podemos encontrar a muchas autónomas, profesionales y directivas que abren camino y que lo dan todo cada día.

Atesora más de tres décadas de experiencia en el sector del juguete, actualmente como CEO de Todojuguete. ¿Cree que ahora es más fácil que las mujeres lleguen a ocupar un cargo directivo?

Afortunadamente la situación ha mejorado, aunque no al ritmo que quisiéramos. El liderazgo femenino es natural y muy valorado, lo que constituye un reflejo de los avances en igualdad y respeto.

¿Ha percibido en algún momento de su trayectoria que tenía que demostrar más por ser mujer?

Liderar equipos compuestos en su mayoría de mujeres es un motivo de orgullo. Por suerte, durante mi trayectoria no he tenido que enfrentarme a grandes barreras. Con la experiencia y la edad, ganamos confianza y seguridad para afrontar las situaciones.

¿Cuáles son las principales barreras que todavía hoy encuentran las mujeres para progresar dentro de las empresas?

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, paso a paso se van rompiendo barreras con la entrada de nuevas generaciones.

¿Qué le diría hoy a una mujer que decide emprender o que aspira a un puesto de responsabilidad?

Los referentes femeninos están en nuestro día a día: son compañeras, amigas, mujeres que inspiran desde la coherencia, la profesionalidad y la valentía. A las generaciones que vienen les diría lo mismo: compromiso, preparación y pasión. Que no se rindan ante los retos. La constancia y la formación son las claves que permiten construir un proyecto profesional sólido, independientemente de quién seas o el camino que elijas.

Preside la asociación Networking Directivas Castellón. ¿Qué demandas centrales le trasladan las directivas y emprendedoras que forman parte de la entidad?

La finalidad de la asociación es compartir e intercambiar experiencias y conocimientos. Creo firmemente en que el talento femenino necesita oportunidades y apoyo mutuo, y cuando nos apoyamos entre nosotras, el impacto se multiplica. En la asociación fomentamos la participación en diferentes iniciativas, tanto de dentro de nuestra entidad, como jornadas o acciones fuera de ella, a través de la colaboración de nuestras socias.

Castellón llega al 8M con dos crímenes machistas muy recientes. ¿Cree que se está haciendo lo suficiente por las administraciones contra la violencia de género?

Sí, creo que se viene trabajando en este aspecto desde hace muchos años, aunque hay que seguir trabajando para evitar este tipo de sucesos. Educar en el respeto es una de las claves para que las generaciones futuras no vivan con esta lacra.

¿Qué le gustaría que cambie de aquí a un año en materia de igualdad en Castellón?

Que ese trabajo que ya se está haciendo siga su curso y se añadan nuevas iniciativas para construir una sociedad más equitativa.