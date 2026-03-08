La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias

El negocio inmobiliario muestra desde hace meses un gran dinamismo, pero en Castellón no solo se venden viviendas. El mercado de tierras rústicas también vive un importante auge y, pese a que el campo ya no es lo rentable que fue hace unas décadas, las operaciones de compraventa de fincas agrarias y terrenos en el monte van como un tiro y durante 2025 crecieron casi un 10%.

El año pasado, y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se contabilizaron en la provincia 10.592 transmisiones de fincas rústicas, de las que 4.096 fueron compraventas. Se trata de 334 más que a lo largo del 2024, cuando la cifra de transacciones ascendió a 3.762.

El boom de las compraventas no es exclusivo de Castellón. A nivel nacional, el mercado de fincas rústicas vivió en 2025 uno de los ciclos más activos de los últimos años, con 167.453 compraventas, un 7,1% más que en 2024, lo que supone el mejor dato desde 2008. «Estas cifras confirman que el mercado rural mantiene una demanda sólida», explica Regino Coca, fundador y CEO de la consultora Cocampo. En el caso de la Comunitat, el año cerró con 21.392 operaciones de compraventa, situándose entre las regiones con mayor actividad del país.

Y, ¿quién compra fincas rústicas y por qué? Desde Cocampo identifican tres grandes perfiles: Familias urbanas y pequeños inversores, que representan entre el 70% y el 80% de la demanda, interesados en fincas pequeñas para disfrute, segunda residencia o proyectos personales vinculados a la naturaleza; profesionales agrarios y ganaderos, que buscan ampliar explotaciones o consolidar su actividad productiva; e inversores patrimoniales, que ven la tierra como un activo real y estable a largo plazo.

Además, y según la consultora, en los últimos años también ha crecido el interés por microfincas de menos de 5 hectáreas, especialmente aquellas que cuentan con vivienda o posibilidad de construirla, un fenómeno que tiene mucho que ver con el disparado precio de los pisos.

«El mercado de fincas rústicas se está volviendo cada vez más dinámico. Una parte importante de la oferta llega al mercado por relevo generacional, pero al mismo tiempo existe una demanda creciente de familias e inversores que ven en el campo una oportunidad tanto de inversión como de calidad de vida», afirma el fundador de Cocampo que insiste en que la demanda también se está diversificando. «Crece el interés por fincas orientadas al disfrute familiar y, al mismo tiempo, se mantiene una demanda sólida por explotaciones agrarias y ganaderas con rentabilidad contrastada”, añade.

Precios al alza

Las fincas rústicas vuelven a ser atractivas para el inversor y eso que los precios van claramente al alza. Los terrenos dedicados al cultivo de cítricos en Castellón se han revalorizado y se sitúan en 28.720 euros por hectárea. Es la segunda provincia de la Comunitat en precio y en incremento de valor en los últimos años. «El IPC sube y por ello el precio y valor de la tierra, evidentemente, también. Otro factor que puede influir en la revalorización de los terrenos es la implantación de las energías renovables», apuntan desde la Unió Llauradora i Ramadera.

El aumento de las compraventas es un realidad, pero en el campo de Castellón el relevo de propietarios se escribe más por testamentos que por contratos. Frente a las 4.096 operaciones de compraventa registradas el año pasado en la provincia, hubo 4.332 transmisiones por herencias. Y otro apunte: la cifra de herencias de parcelas agrarias o terreros en el monte creció un 7% en el último año, un porcentaje ligeramente inferior al de adquisiciones.

Pero hay una parte relevante del movimiento de titulares de la tierra que no es ni herencia ni compraventa. En 2025, un total de 625 transmisiones se realizaron por donaciones (606) o permutas (19). En este último caso, se trata de un intercambio de terrenos sin dinero de por medio, aunque hay que tener en cuenta que Hacienda lo trata como si fueran dos compraventas al mismo tiempo.