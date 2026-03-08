La nieve vuelve a cubrir Castellón

Con la primavera ya a la vuelta de la esquina, la nieve ha vuelto a hacer su aparición en Castellón, probablemente una de las últimas veces, si no la última, de este invierno. La borrasca Regina ha traído mucha lluvia a la provincia y eso, en cotas altas, se ha traducido en nieve.

Ha sido en El Toro, en el límite de la provincia con Teruel. Allí, según los datos de la Associacio Valenciana de Meteorologia (Avamet), el municipio ha marcado la mínima más baja de las últimas horas, con -1,2 grados.

El entorno de El Toro, totalmente nevado. / Mediterráneo

No en vano, El Toro es uno de los emplazamientos más fríos de Castellón y de la Comunitat Valenciana.