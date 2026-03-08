El proyecto para los antiguos cines del Grau de Castelló, más cerca: eligen la empresa que redactará el proyecto

El proyecto que definirá el futuro hub tecnológico que ocupará el antiguo edificio de los cines del Moll de Costa del puerto de Castellón está un paso más cerca de ser una realidad al avanzar la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en la tramitación de su licitación.

El procedimiento ya cuenta con propuesta de adjudicación, a falta de su formalización, a la empresa que se encargará de la redacción del proyecto, tal y como se ha hecho público este mismo viernes con su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. La conclusión de este trámite resulta clave, como recogió el mes pasado este diario, para poder avanzar en el impulso de este hub tecnológico, que busca dinamizar el Grau de Castelló y constituir todo un epicentro de la innovación para la provincia de Castellón.

Ahorro de 42.659 euros

Los técnicos, según el acta del órgano de asistencia, han propuesto adjudicar el contrato a la unión temporal de empresas (UTE) denominada Hub Port Castelló, al haber obtenido la mejor puntuación entre las dos compañías presentadas al contar con la oferta con una relación calidad-precio más favorable. El coste del proyecto de la mercantil escogida asciende a 219.010 euros, impuestos incluidos, frente a los 261.669,20 euros que se habían presupuestado inicialmente, lo que implica un ahorro de 42.659 euros.

Otra vista del inmueble que se recibirá un nuevo uso con la iniciativa. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El procedimiento llegará así a su fin una vez se compruebe la documentación requerida a la UTE es correcta, así como que cumple todos los requisitos y se proceda a la formalización del contrato. Será entonces cuando se active la cuenta atrás de 24 semanas para que la Generalitat disponga del proyecto y active la licitación de las obras.

Cabe recordar que la iniciativa, respaldada también por el Ayuntamiento de Castelló, permitirá dar un nuevo uso al edificio que permanece cerrado desde que dejaron de funcionar los cines, con una superficie de 6.155 metros cuadrados y cuatro plantas. El inmueble fue cedido en su día por un periodo de 30 años por parte de la Autoridad Portuaria de Castellón a la Generalitat.

Una vez remodelado, el edificio podrá acoger a empresas, pues dispondrá de zonas de trabajo compartido. La idea pasa además por habilitar salas de conferencias, reuniones y oficinas, además de espacios para eventos y exposiciones.