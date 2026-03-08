Sergio Centelles, ganadero de reses bravas de Benasal: "Si entra la nueva enfermedad se paralizarán los bous al carrer"

Los ganaderos de reses bravas de Castellón viven con el miedo en el cuerpo. Y no son los únicos. Quienes se dedican a la cría de vacuno para carne se encuentran en la misma situación. Todos están convencidos de que más pronto que tarde la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), una enfermedad vírica grave que efecta al ganado bovino, acabará detectándose en la provincia. «Ojalá me equivoque, pero tenemos todas las papeletas. Y si sucede será una ruina. A quien le toque ya puede cerrar el negocio», asegura Sergio Centelles, propietario de una ganadería de reses bravas en Catí.

Natural de Benassal, Centelles cuenta en su explotación de Catí con un centenar de toros cerrilles que en los próximos meses se exhibirán en las plazas y calles de buena parte de los municipios de la provincia, y desde hace unos días sigue al detalle todo lo que sucede en Aragón. En la última semana, se han notificado dos brotes de dermatosis en la provincia de Huesca, lo que ha obligado a sacrificar decenas de animales. «La enfermedad se transmite principalmente por mosquitos por lo que en muy pocas semanas, cuando llegará el buen tiempo, será muy fácil que el virus se propague , por lo que el peligro de que entre en alguna explotación de la provincia es más que real», asegura.

Si se detecta un foco de DNC en una ganadería todos los animales de la explotación tienen que ser sacrificados. Además, se pone en marcha un plan de contingencia que pasa, entre otras medidas, por la inmovilización del ganado de las explotaciones de vacuno en un radio de 50 kilómetros. «Imagina las consecuencias para Castellón si esto sucediera entre los meses de junio y septiembre, cuando se concentran la mayoría de los festejos de bous al carrer. Tendríamos que despedirnos de la fiesta», avisa este reconocido ganadero.

La vacunación, la única salida

La preocupación en el sector es máxima y, encima, estos profesionales no pueden ponerle puertas al campo. «Estamos hablando de ganadería extensiva, los animales pastan libremente por el campo por lo que el contagio es muy fácil. No podemos levantar una barrera o cerrar la puerta de nuestras explotaciones para blindarnos de la enfermedad», reflexiona.

Lo único que pueden hacer los ganaderos para hacer frente a una enfermedad que a nivel nacional a ha obligado a sacrificar a cerca de 3.000 animales (a finales del año pasado se detectaron varios botes en Girona), es ir un paso por delante y vacunar a las reses. El problema es que la normativa no permite la inmunización preventiva y solo está autorizada en aquellas zonas donde la enfermedad ya está presente. «Lo que pedimos a la administración es que recapacite. Esperar a que aparezca el primer caso para iniciar la vacunación puede resultar demasiado tarde para evitar pérdidas masivas en nuestras explotaciones», expone Centelles que insiste en que el sector no pide dinero. «No queremos que nadie nos pague las vacunas, pero sí que nos den permiso para que, aquellos que quieran, puedan vacunar a sus animales», dice.

Los ganaderos insisten en que todavía hay margen para actuar de manera preventiva y evitar que la enfermedad llegue a Castellón. «Necesitamos que se adopten medidas con rapidez ya que la experiencia en otras regiones demuestra que la propagación puede ser rápida una vez que aparece el primer foco», añade.

La enfermedad provoca lesiones cutáneas, fiebre, pérdida de peso y una reducción de la productividad de los animales. Y aunque no se transmite a los humanos, su impacto sanitario y económico sobre las explotaciones puede ser muy grave. «Hemos invertido décadas en la selección de animales con características productivas y sanitarias adecuadas y todo eso se iría al traste», lamenta.