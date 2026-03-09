El alumnado que cursa religión en Castellón resiste: uno de cada tres estudia la asignatura

La asignatura de religión resiste en Castellón y, pese al leve descenso porcentual, uno de cada tres alumnos sigue estudiándola como asignatura. En concreto, más de 31.000 alumnos de la provincia cursan esta asignatura en los centros educativos, casi 20.000 de ellos en la pública y el resto en la concertada. Un dato que cobra actualidad esta semana después de que 68 organizaciones sociales, políticas y sindicales hayan reclamado sacar la religión confesional de la enseñanza y derogar los acuerdos con el Vaticano.

En la concertada, ocho de cada diez

En concreto, los 31.677 alumnos matriculados en Castellón representan un 36,58% del alumnado, lo que supone casi tres puntos menos que hace dos cursos. En la enseñanza pública son 19.198, lo que supone que la cursa un 27% del total de matriculados. Mientras, en la concertada son 12.479, lo que supone que el 79% del total matriculado la cursa.

Primaria es la etapa con mayor porcentaje de alumnado público de la provincia de Castellón con religión (35%), porcentaje que baja 10 puntos en Secundaria y, en Bachiller es prácticamente anecdótico (algo más de 200 alumnos). En Infantil mientras que el 80% del alumnado de la concertada esta etapa sigue la materia en la pública solo es algo más de uno de cinco alumnos. El porcentaje más alto en la concertada es del 85% en Primaria y del 78% en Secundaria Obligatoria.

Familias católicas

Existe división entre las federaciones de padres de alumnos de la católica y de la pública en torno a la asignatura de religión. José Antonio Rodríguez Salinas, presidente de la federación católica de asociaciones de padres de alumnos, es claro respecto a la petición de quitar la religión de las aulas: " Desde Concapa Castellón, manifestamos nuestro desacuerdo con este tipo de proposiciones no de ley, que pretenden hacer más ruido que otra cosa y desestabilizar una vez más al sistema educativo". Como señala, "la mayoría de los centros educativos en los que se encuentras las Asociaciones de Familias a las que representamos, son de iniciativa social y mayormente con titulares vinculados a la Iglesia, por lo que la asignatura de Religión no se encuentra a debate". En cuanto a los centros educativos de titularidad pública matiza que la propuesta confunde aconfesionalidad del Estado, donde caben todas las creencias, con laicidad, que las excluye. Además, recuerda las actuales circunstancias en la impartición de la asignatura, que no cuenta para medias de acceso a universidad, sin asignatura espejo, etc. lo que convierten la asignatura de religión en una opción poco atractiva para el alumnado y quien opta por ella lo hace convencido de los beneficios que aportan y por los valores que en ella se transmiten.

Familias de la Pública

Por contra, desde la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, mayoritaria en la pública, opina de forma distinta: "La escuela pública debería ser un espacio neutral, donde se fomente el pensamiento crítico, el conocimiento científico y los valores comunes basados en los derechos humanos". Por ello, su postura respecto a la aicidad y la educación, defiende:

Una escuela pública laica, es decir, neutral desde el punto de vista religioso. La separación entre religión y sistema educativo público. La eliminación de la asignatura confesional de Religión del horario lectivo. Que la formación religiosa pertenezca al ámbito privado y familiar, no al currículo común. La apuesta por materias comunes basadas en valores cívicos, democráticos e inclusivos. Exigencia de romper acuerdos entre el Estado y Santa Sede y otras confesiones religiosas.

Marco legislativo

Desde la Confederación Gonzalo Anaya recuerdan que la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) reduce el peso académico de la Religión, ya que su calificación no cuenta para la nota media del expediente ni para procesos competitivos, y elimina la asignatura alternativa evaluable que existía en leyes anteriores. No obstante, mantiene su oferta obligatoria en los centros educativos y su carácter voluntario para el alumnado. La presencia de la Religión en la escuela pública se basa en los acuerdos de cooperación entre el Estado español y distintas confesiones religiosas. En el caso de la católica, destaca el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, firmado en 1979. Además, existen acuerdos con otras confesiones como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, que también contemplan la enseñanza religiosa en los centros públicos en determinadas condiciones. Estos acuerdos siguen vigentes y explican por qué la asignatura de Religión continúa formando parte del sistema educativo español. Ningún gobierno del Estado ha roto estos acuerdos.