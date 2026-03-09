La Diputación promueve la cultura en el conjunto de la provincia con una nueva edición de ‘Diputació a Escena’

La Diputación de Castellón promueve la cultura en el conjunto de la provincia con una nueva edición de ‘Diputació a Escena’.

La institución provincial ha abierto la convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia para la realización de actuaciones culturales durante el presente ejercicio. “Con Diputació a Escena reforzamos nuestra apuesta por hacer de la provincia de Castellón un gran escenario cultural y, con estas ayudas, garantizamos que el conjunto del territorio se llene de cultura, ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Para la presente convocatoria, los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia tienen a su disposición un catálogo de espectáculos, cuya oferta se ha incrementado un 39,2% respecto al año anterior. Un porcentaje que se traduce en 245 espectáculos respecto a los 176 en 2025. Asimismo, el número de empresas también se ha visto incrementado, pasando de 54 a 73, siendo un 35% de incremento. Estas cifras demuestran el interés del proyecto de fomento de las artes escénicas, que persigue estimular e impulsar el tejido empresarial con la contratación de espectáculos de teatro, danza, circo y música. “Diputació a Escena sigue creciendo año tras año y despertando un gran interés para que los ayuntamientos puedan llevar a sus municipios actuaciones culturales diversas, atractivas y de calidad”, ha subrayado la dirigente provincial. El año pasado fueron 127 los municipios beneficiarios.

Así, los ayuntamientos tienen a su disposición un repertorio que recoge las actuaciones de Diputació a Escena, al que pueden acceder a través de la página web www.diputacioaescena.dipcas.es . El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha explicado que “la entidad solicitante podrá optar por la contratación de actuaciones del repertorio que recoge la web de Diputació a Escena, o alternativamente, contratar otra actuación cultural de las disciplinas de teatro, danza, circo o música”, pero, como ha incidido, “los solicitantes obtendrán una mayor puntuación si eligen de nuestro catálogo de profesionales”.

En cuanto a la cuantía de la subvención, el presupuesto total de Diputació a Escena para el presente ejercicio es de 400.000 euros, y cada municipio optará a una subvención teniendo en cuenta la población, “y con esta iniciativa favorecemos a los municipios de menor población de la provincia, la razón de ser de esta Diputación, y así que la oferta cultural se sienta y se viva en todo el territorio”, ha expresado el diputado provincial. Así, los municipios de hasta 1.000 habitantes tendrán una subvención máxima de 3.700 euros, mientras que los que tienen entre 1.001 y 2.000 habitantes recibirán una subvención máxima de 2.500 euros. Los municipios que tienen de 2.001 a 10.000 habitantes, la cuantía máxima de la subvención será de 2.000 euros, en cambio, las localidades con más de 10.000 habitantes podrán recibir un máximo de 1.500 euros.

Respecto a los gastos subvencionables, el diputado de Cultura ha señalado que “se incluyen como gastos subvencionables la contratación externa de la actuación cultural, así como el montaje de escenario, iluminación y sonido”. Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. “Desde la Diputación de Castellón animamos a los ayuntamientos a que se sumen a esta iniciativa para convertir nuestra tierra en un gran escenario cultural”, ha concluido Alejandro Clausell.