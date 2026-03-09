Fallece el reverendo José Aguilella Maneu de la diócesis Segorbe-Castellón

El reverendo D. José Aguilella Maneu ha fallecido a los 84 años, tras una vida entregada al servicio de Dios y de la Iglesia a través de su ministerio sacerdotal, tal y como han informado desde la diócesis Segorbe-Castellón.

José Aguilella, ya jubilado desde hace unos años, jerció de párroco durante mucho tiempo en Orpesa, aí como también estuvo en l'Alcora.

Misa exequial y velatorio

La misa exequial, presidida por el obispo de la diócesis, D. Casimiro López Llorente, se celebrará hoy, lunes 9 de marzo, a las 12:00 horas, en la parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Onda. El cuerpo del sacerdote está siendo velado en el Tanatorio Gargallo de Onda.

La comunidad diocesana da gracias a Dios por su vida y su ministerio sacerdotal, y lo encomienda con fe a la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega.