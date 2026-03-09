El Hospital de Vinaròs incorpora la pletismografía pulmonar como técnica especializada en el diagnóstico de enfermedades

El Hospital Comarcal de Vinaròs ha incorporado la pletismografía pulmonar, una técnica avanzada de estudio de la función respiratoria que permite ampliar el diagnóstico de numerosas patologías pulmonares y neuromusculares, para la cual ha realizado una inversión superior a los 63.000 euros.

La responsable médica del Hospital, Ana Castillejo, ha destacado que la puesta en marcha de este nuevo equipamiento "supone una mejora significativa en la atención a los pacientes, ya que hasta ahora debían desplazarse a otros hospitales para realizarse este tipo de pruebas".

Con el objetivo de garantizar un "uso adecuado" de la tecnología, profesionales de enfermería del Hospital de Vinaròs se han formado en el Hospital General de Castelló, que cuenta con amplia experiencia en pruebas de función pulmonar y está capacitado para instruir en la correcta realización de esta técnica, altamente dependiente de la colaboración del paciente y de la precisión del procedimiento, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta iniciativa surge a propuesta del neumólogo del Hospital Comarcal de Vinaròs y a su vez responsable de la unidad de pruebas de función pulmonar del Hospital General de Castelló, el doctor Daniel Segura, quien ha explicado que la pletismografía es "una prueba clave para la especialidad, ya que permite medir volúmenes pulmonares, resistencias de la vía aérea y detectar patologías restrictivas o atrapamiento aéreo, algo que no se puede obtener con pruebas básicas como la espirometría".

El especialista ha añadido que esta tecnología también resulta "fundamental" para el diagnóstico y seguimiento de pacientes "con enfermedades neuromusculares, al permitir valorar la fuerza de los músculos respiratorios y orientar decisiones clínicas como el uso de ventilación mecánica no invasiva o dispositivos de ayuda a la tos".

La implantación de esta técnica contribuye a la equidad asistencial para el departamento de Vinaròs, declarado de difícil cobertura, al contar ahora también con este tipo de prueba y personal especializado para su uso.

Formazión especializada

El doctor Segura ha destacado el papel de la enfermera Carmina Ruiz, del personal especializado en la realización de las pruebas de función pulmonar, así como el compromiso del personal que recibe la formación. "Estos procedimientos son muy sensibles a pequeños errores y dependen mucho de la experiencia. Una técnica imprecisa puede llevar a errores de diagnóstico o condicionar decisiones clínicas", ha agregado.

Por ello, recuerda la importancia de una formación "específica y continuada" del personal de enfermería, que permita "garantizar resultados fiables y una atención de calidad". Con esta inversión, el Hospital Comarcal de Vinaròs avanza en la modernización de sus servicios diagnósticos y mejora la atención a los pacientes con patologías respiratorias, "acercando técnicas avanzadas a la población y reforzando la eficiencia del sistema sanitario".