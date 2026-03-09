En marcha el nuevo arreglo escolar: Castellón suma 27 aulas nuevas el curso que viene

La Conselleria de Educación ya está en plena planificación del próximo curso en Castellón, Valencia y Alicante y ha puesto ya sobre la mesa una propuesta de arreglo escolar, el documento marco que explica municipio a municipio, centro a centro, las necesidades educativas, dependiendo, sobre todo, de los índices de natalidad y las peticiones.

En esa preparación del curso 2026/27, que arrancará en septiembre, el departamento de Carmen Ortí ha facilitado una propuesta de los cambios que se habilitarán, desglosada por niveles educativos (e incluyendo las aulas UECO, las unidades específicas de educación especial que funcionan en los centros ordinarios. Según los datos aportados por el sindicato mayoriatario, Stepv, en Castellón, elnuevo mapa de aulas deja un saldo final de +27 unidades nuevas, creadas o habilitadas.

Propuesta de arreglo escolar para el curso 2026/27. / Stepv

Etapa a etapa, el documento mantiene estable el saldo de las unidades para las UECO, sin variar así las 33 unidades de Educación Especial que están funcionando en la actualidad en la provincia, aunque podrían cambiar de ubicación. En Educación Infantil, la Conselleria ha planteado cambios que dejan constancia de un saldo positivo de 17 unidades para el próximo curso (cuatro más que el actual curso), de las que 9 serían para el primer ciclo (de 0 a 3 años, aunque ahora solo incluye la de 2 años) mientras que también en dicho saldo se ha sumado 8 más para el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años). Se pasa de 153 a 162 unidades en primer ciclo, y de 636 a 644 en segundo.

En Primaria, la propuesta de la Administración educativa para los centros de Castellón también apuesta por un incremento, pasando de 1.429 a 1.439 aulas, con un aumento de 10 unidades.

Más unidades para atender las necesidades de Infantil. / Mediterraneo

A la contra de la tendencia autonómica

La tendencia provincial al alza, con un crecimiento de la natalidad en los últimos tres años, va a la contra de la autonómica. En Alicante, el saldo es negativo, con un aumento en Infantil (de 149 a 154 y de 1.134 a 1.148) y un descenso en Primaria (de 2.692 a 2.664); mientras que en Valencia pasa lo mismo: más unidades en Infantil (de 164 a 173, y de 1.297 a 1.303), y menos en Primaria (de 3.007 a 2.978). En las tres provincias, el saldo final es de apenas 3 unidades nuevas.

Fuentes del sindicato Stepv al analizar las cifras autonómicas, "las aulas UECO mantienen el mismo número de unidades a pesar del crecimiento de alumnado con necesidades específicas, un aumento que ha repercutido en un aumento de la ratio por encima de la legal, en lugar de crear más unidades UECO; mientras que tanto en primer como en segundo ciclo de Infantil se experimenta un crecimiento de unidades respecto el curso pasado en las tres intercomarcales: 23 unidades más en primer ciclo y 28 en segundo ciclo. Pero aun así la etapa de Primaria pierde unidades en las tres intercomarcales y se recorta en 48 unidades al conjunto del País Valencià". "Se mantiene la tendencia de crecimiento de la Infantil (excepto el curso 2024/25) y la reducción de unidades en Primaria, que se arrastra desde el curso 2021/22", han ponderado.