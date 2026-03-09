Un tramo del ferrocarril en Castellón sigue sin electrificar: los plazos para resolver esta carencia

El ente público que gestiona las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha dado un nuevo paso para la mejora del servicio de trenes en la provincia de Castellón. En estos momentos se desarrollan los trabajos para concluir el tercer hilo del corredor mediterráneo entre Castelló y València. Por otro lado, en la parte norte de la provincia se desarrollan las labores para la adaptación del cambio de vía hasta Tarragona.

Pero no es esta la única actuación. Hay una parte de la red ferroviaria en la provincia que sigue sin electrificar. El tramo carece de catenaria, de modo que el transporte de pasajeros y mercancías se hace con locomotoras diésel.

Expropiaciones para las subestaciones

Ahora, Adif emprende un proceso de información pública, previo a un cambio histórico, como será la electrificación del servicio. Para avanzar en este propósito se ha publicado la relación de terrenos afectados por un procedimiento de expropiación en varios municipios del Alto Palancia. Son 12 propiedades en Jérica, 22 en Segorbe, cuatro en Torás y ocho en Viver. En total suman unos 23.000 metros cuadrados. Corresponden a la línea Sagunt-Teruel-Zaragoza. La compañía pública detalla que tras este nuevo trámite, "una vez respondidas las alegaciones, se podrá aprobar el proyecto para la construcción de las subestaciones que alimentarán la futura electrificación".

Desde la Oficina del Corredor Mediterráneo, que se encarga de la planificación en la mejora de esta vía, detallan las previsiones que se manejan para que la electrificación sea una realidad. "Esperamos tener los proyectos acabados a lo largo de este año, para luego licitar las obras y comenzar a ejecutarlas a finales de 2027. Si se cumple el plazo previsto de 18 meses para esta fase, se espera que esta renovación radical de la vía esté lista antes de que acabe la presente década."

Túneles, puentes y patrimonio

Aunque es ahora cuando se procede a la fase de electrificación, desde la oficina mencionan que en estos momentos "se está ultimando la parte más complicada de este cambio", con la actuación a su paso por túneles y puentes. "Muchas de estas infraestructuras son de comienzos del siglo pasado, y al no tener catenarias ahora no caben las nuevas instalaciones", informan. En algunos puntos de esta vía se han renovado pasos, y en otros se ha optado por el derribo de puentes, como uno en Jérica.

Una medida que se ha repetido en otros puntos de Teruel y Zaragoza, lo que ha ido acompañado de protestas de colectivos de protección del patrimonio, que defienden la preservación de estas estructuras centenarias.

Autobuses y desvío de mercancías

Por esta razón, los usuarios de esta vía que conecta la Comunitat con Aragón llevan desde hace más de un año con la circulación interrumpida y sustituida por un servicio de autobuses. Estaba previsto que la reanudación llegara a finales de 2025, pero se hizo una prórroga para, si no hay nuevos contratiempos, acabar en el primer cuatrimestre de este año.

La reanudación de este servicio será fundamental para las obras del Corredor en el norte de Castellón. A finales de este año está previsto el corte total de las vías, y su sustitución por autobuses, para culminar con la adecuación al ancho internacional. Mientras se haga esta obra, el tráfico de mercancías con la frontera francesa se desviará por el trayecto Sagunt-Zaragoza. Y por eso tiene que estar el trayecto restablecido, aunque todavía haya que esperar unos años para la ansiada electrificación.