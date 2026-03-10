Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una caída de tensión interrumpe la circulación de trenes en Castellón

Un convoy se queda parado a oscuras en medio de un túnel

Tren de Cercanías en la estación de Castelló.

Tren de Cercanías en la estación de Castelló. / Mediterráneo

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Un problema de falta de suministro eléctrico ha provocado que se interrumpa la circulación de trenes en Castellón. La incidencia se ha solucionado al cabo de unos 35 minutos.

Cercanías València informaba de que la circulación se había interrumpido entre Vila-real y Castelló por esta causa. "Los trenes irán recuperando paulatinamente su frecuencia de paso", indican desde la Línea C6.

La caída de tensión también afectó, al menos, a otro tren, que cubría el trayecto entre Barcelona y Alicante. En este caso, se quedó parado a oscuras en medio de un túnel.

