Castellón: 14 agresiones a médicos en un año, la mayoría contra mujeres y en Atención Primaria
La mayoría de las agresiones registradas por el Comcas en Castellón se concentraron en mujeres menores de 45 años, con coacciones y amenazas como principales formas de ataque
Un total de 14 agresiones a médicos se registraron el año pasado en Castellón, según los resultados de una investigación dada a conocer este martes por el Colegio Oficial de Médicos de Castellón (Comcas).
Mujer, de menos de 45 años
Unas agresiones que han tenido un especial impacto entre las mujeres. Y es que el 78% de ellas fueron a médicas mientras que el 22% restante correspondió a médicos hombres. Asimismo, la mayoría de las agresiones se dio en menores de 45 años. Un 50% de las víctimas estaba en la franja de entre los 35 y los 45 años mientras que el 28% correspondía a médicos de menos de 35 años.
Atención Primaria
Los profesionales de la Atención Primaria fueron los más damnificados. De hecho, 13 de las agresiones se produjeron en Atención Primaria y una en las urgencias.
Coacciones y amenazas
Las acciones verbales centraron los ataques. Así, se registraron ocho casos de coacciones y amenazas y seis de insultos y vejaciones.
Las acciones legales que se llevaron a cabo contra estas agresiones consistieron en presentar denuncia ante las fuerzas de seguridad, en seis de los casos, y 1 de ellas, ante el juzgado.
La punta del iceberg
Mientras, en el caso de la capital del Turia el ilustre colegio oficial de médicos de Valencia (ICOMV) registró en sus servicios jurídicos 48 denuncias por agresiones a médicos y médicas de la provincia durante 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Estas cifras reflejan únicamente las agresiones denunciadas ante la institución, por lo que la realidad "podría ser aún mayor". Ante esta situación, el ICOMV insiste en la importancia de denunciar "cualquier agresión" y recalcan que los médicos valencianos "cuentan con el apoyo de los servicios jurídicos, que ofrecen cobertura legal integral, así como con la Oficina de Atención Social, que presta atención psicológica a los profesionales que lo necesiten".
Agresión a una sanitaria
Precisamente este martes Ambulancias CSA ha denunciado la agresión que sufrió ayer una de sus trabajadoras en Castelló, en plenas celebraciones de las fiestas de la Magdalena. Según el relato de los hechos que la empresa ha publicado en redes sociales, el incidente tuvo lugar cuando un equipo estaba prestando asistencia sanitaria a un hombre.
