Castellón busca a su Pyme del Año 2026: arranca el plazo para presentar candidaturas

Las pequeñas y medianas empresas de Castellón ya pueden optar a una nueva edición del Premio Pyme del Año 2026, un certamen que se ha consolidado como uno de los reconocimientos empresariales más visibles del país. La convocatoria está impulsada por Banco Santander y la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con la Cámara de España y el diario Mediterráneo.

El plazo para presentar candidaturas se abre este 10 de marzo y permanecerá activo hasta las 20.00 horas del 14 de abril. La convocatoria está dirigida a pymes con sede social en la provincia de Castellón, con menos de 250 trabajadores y una facturación anual inferior a 50 millones de euros durante el ejercicio 2025.

El décimo aniversario trae novedades

La principal novedad de esta edición llega con motivo del décimo aniversario del premio. Este año se incorpora la Mención al Legado Empresarial, una distinción creada para reconocer a una empresa que destaque por su impacto económico y social en su territorio.

Este nuevo reconocimiento se sumará al galardón principal de Pyme del Año y a los cuatro accésits ya habituales: Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

Durante la última década, el premio ha contado con la participación de 12.500 empresas de toda España, una cifra que refuerza el peso que ha ganado este certamen dentro del ecosistema empresarial.

Requisitos para optar al premio

Podrán concurrir aquellas pymes castellonenses que cumplan tres condiciones básicas:

tener sede social en la provincia de Castellón

contar con menos de 250 empleados

registrar una facturación inferior a 50 millones de euros en 2025

La empresa que resulte ganadora en Castellón pasará a competir en el Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuyo fallo está previsto para el primer trimestre de 2027. También optarán a la fase nacional las firmas distinguidas en cada uno de los accésits.

Inscripción abierta hasta el 14 de abril

Las empresas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página web de la Cámara de Comercio de Castellón, donde además se pueden consultar las bases completas del concurso.

El jurado tendrá en cuenta distintos indicadores ligados al desarrollo y solidez de cada proyecto empresarial. Entre ellos figuran la creación de empleo, especialmente el empleo indefinido, la formación de la plantilla, la proyección internacional, los procesos de digitalización, la innovación y la participación en proyectos sostenibles.

Un escaparate para visibilizar el músculo empresarial de la provincia

Más allá del reconocimiento, el premio se ha convertido en un escaparate para dar visibilidad al tejido empresarial de Castellón, especialmente en un contexto en el que las pymes siguen siendo una pieza clave en la creación de empleo y en la actividad económica de la provincia.

La convocatoria de 2026 vuelve a poner el foco en empresas capaces de crecer, innovar y generar valor en su entorno, en un momento en el que factores como la transformación digital, la sostenibilidad o la retención de talento pesan cada vez más en la competitividad.