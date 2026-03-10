El Consell acusa a Sánchez de "arruinar" al sector agrícola

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado este martes la "voracidad recaudatoria" del Ejecutivo central tras conocerse que el Estado ha ingresado 20 millones de euros adicionales en concepto de IVA por los carburantes, "aprovechando la escalada de precios y la retirada de todas las bonificaciones" al sector.

"Pedro Sánchez debe dejar de hacer negocio con la crisis e implementar, como Portugal y otros países, lo que aquí sigue negándose a hacer: rebajar los impuestos que suponen cerca del 40% de lo que pagan nuestros pescadores por salir a faenar, de nuestro gasóleo agrario y del consumo de nuestros ganaderos", ha reclamado.

"Hacer caja"

Barrachina ha calificado de "sablazo fiscal" que, con el gasóleo agrícola en el entorno de los 1,40 euros, el Gobierno de Sánchez prefiera "hacer caja" antes que apoyar al sector. "Es una indecencia que, mientras los agricultores exigen soluciones ante costes que encarecen la producción, Sánchez se dedique a consolidar récords de recaudación a costa de quienes nos dan de comer", ha señalado.

El conseller ha exigido la aplicación inmediata del plan de alivio fiscal de 3.200 millones de euros propuesto por Alberto Núñez Feijóo. Entre las medidas clave, el conseller ha destacado la necesidad de reducir el IVA energético del 21 al 10%.