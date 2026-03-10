La Diputación de Castellón será la sede de los Premios Alfa de Oro en la conmemoración de su 50ª edición

La Diputación Provincial de Castellón será la sede de los Premios Alfa de Oro en la conmemoración de su 50ª edición. Un hito histórico que refuerza el vínculo de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) con el principal clúster cerámico español.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha dado a conocer el espacio que acogerá la gala extraordinaria para conmemorar la 50ª edición de los prestigiosos Premios Alfa de Oro, tras mantener un encuentro con el presidente de la SECV, Miguel Galindo, en el que se han abordado los detalles de esta importante cita para el sector cerámico que, por primera vez, se celebrará en Castellón, y está prevista para principios del mes de septiembre.

Al respecto, Marta Barrachina ha anunciado que la institución provincial va a suscribir el primer convenio directo con la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Una ayuda de 6.000 euros para la organización del evento y que forma parte de las acciones emprendidas por la Diputación para poner en valor la industria cerámica de Castellón.

Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron la situación actual del sector cerámico castellonense y estrecharon vínculos para garantizar su crecimiento y liderazgo internacional. Una colaboración que se materializa en la elección de Castellón como sede permanente de unos premios que reconocen la excelencia, la innovación y la investigación en la industria cerámica.

Como ha destacado la dirigente provincial, “que la 50ª edición de Premios Alfa de Oro se celebre en el Palacio Provincial de la Diputación de Castellón, la casa de todos los castellonenses, es un orgullo para esta institución”. “Acoger una gala que reconoce la innovación, el talento y la excelencia de un sector estratégico de Castellón supone poner en valor nuestra identidad industrial y también el esfuerzo de generaciones de profesionales que han contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra”, ha señalado Marta Barrachina.

Así, en el encuentro mantenido en el Palacio Provincial, en el que también ha estado presente el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, la presidenta de la Diputación de Castellón ha agradecido a la SECV su compromiso con Castellón para celebrar los Premios Alfa de Oro y ha tendido la mano del Gobierno Provincial para seguir impulsando el motor estratégico de la provincia.

Promoción cerámica

“Gracias a la cerámica, Castellón está presente en todo el mundo. Y, celebrar los Premios Alfa de Oro en nuestra tierra, no solo refuerza nuestro compromiso con la creatividad empresarial y la capacidad de nuestras empresas, sino que también constituye un motivo más para promocionar la cerámica de nuestro territorio”, ha afirmado Marta Barrachina. Esta nueva etapa refuerza, sin duda, la identidad de los premios, su conexión con el ecosistema que los sustenta y su proyección de futuro como referencia de la innovación en cerámica y vidrio.

En este sentido, el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha puesto en valor el trabajo de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio por consolidar los Premios Alfa de Oro como uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector, asegurando que son “sinónimo de compromiso, innovación, desarrollo y progreso de las empresas en la industria cerámica y del vidrio; un compromiso que está muy presente en el sector de nuestra provincia”.

Al respecto, el diputado provincial ha insistido diciendo que “celebrar medio siglo de los Premios Alfa de Oro es un hecho que refleja la constancia, la innovación y el talento del sector cerámico español y, celebrarlo en Castellón, cuna de la industria cerámica, añade significado especial”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel J. Galindo, ha señalado que “la celebración de la 50ª edición de los Premios Alfa de Oro en Castellón refleja el compromiso de la SECV con el principal clúster cerámico de nuestro país y con el ecosistema de innovación que lo sustenta. Estos premios nacieron para reconocer la capacidad del sector de transformar conocimiento científico y tecnológico en progreso industrial, y hoy, medio siglo después, siguen representando ese vínculo entre investigación, empresa y desarrollo económico”.