Eva Alcón refuerza en Perú el papel de la UJI y de la universidad española ante los nuevos desafíos globales

Eva Alcón ha situado la cooperación universitaria internacional en el centro del debate durante el encuentro bilateral celebrado entre la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y responsables académicos de universidades peruanas. La cita, desarrollada los días 9 y 10 en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ha servido para reforzar las relaciones entre ambos sistemas universitarios en un momento de cambios acelerados.

La rectora de la Universitat Jaume I y presidenta de CRUE ha ejercido como voz principal de la delegación española en una reunión orientada a abrir nuevas vías de colaboración en movilidad académica y docente, investigación, innovación y cooperación institucional.

Un mensaje directo: “estrechar relaciones” ya no es opcional

Durante la inauguración del encuentro, Eva Alcón puso el foco en el contexto internacional y en la necesidad de que las universidades den un paso al frente. “Vivimos tiempos de transformación profunda” y “las universidades deben ser puentes de diálogo y motores de colaboración internacional”, defendió.

La presidenta de CRUE insistió además en que fortalecer estos lazos con Perú no responde solo a una voluntad de colaboración, sino a una estrategia de futuro. “En un mundo cambiante, estrechar relaciones no es opcional: es una responsabilidad estratégica”, afirmó.

En esa misma línea, Alcón recordó que Perú ocupa una posición prioritaria en el espacio iberoamericano y remarcó los vínculos compartidos entre ambos países a través de la lengua, la cultura y una misma visión de la universidad como generadora de conocimiento, innovación y cohesión social.

La movilidad y el reconocimiento de títulos, en el centro

Uno de los ejes del encuentro ha sido la movilidad académica, presentada por Eva Alcón como una de las expresiones más claras de la cooperación real entre universidades. La rectora de la UJI defendió que avanzar en este terreno pasa por facilitar el reconocimiento de titulaciones, reforzar la investigación conjunta y consolidar marcos de colaboración estables.

Su intervención apuntó a una idea clara: la relación entre universidades españolas y peruanas debe traducirse en instrumentos concretos y útiles para alumnado, profesorado e instituciones, más allá de las declaraciones de intenciones.

Debate sobre IA, ciencia abierta y bienestar universitario

La reunión también ha servido para poner sobre la mesa algunos de los asuntos que más preocupan hoy a la educación superior. Rectores y rectoras de España y Perú analizaron el impacto del contexto sociopolítico global sobre las universidades, los retos que plantea la inteligencia artificial y el papel de estas instituciones en el bienestar de sus comunidades.

A ello se sumó el debate sobre la cooperación científica, con especial atención a la promoción de la ciencia abierta y de la ciencia en español, dos ámbitos que ganan peso en la estrategia universitaria compartida.

El empleo del estudiantado, otro de los grandes asuntos

El encuentro bilateral no se limitó a la investigación o a la movilidad. También dedicó parte de la agenda a la empleabilidad estudiantil, con intercambio de estrategias y buenas prácticas para mejorar la inserción laboral del alumnado.

Ese enfoque amplía el alcance de la colaboración entre universidades y la conecta con una de las principales preocupaciones del sistema universitario: que la formación tenga también un reflejo directo en las oportunidades profesionales de los estudiantes.

Eva Alcón respalda una cooperación más estable en Iberoamérica

Durante su intervención, Eva Alcón también puso en valor el acuerdo suscrito en 2025 entre CRUE y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), una alianza orientada a fortalecer la educación superior en Iberoamérica.

Ese acuerdo encaja con la línea defendida por la presidenta de CRUE en Lima: consolidar una cooperación estratégica, estable y útil ante los desafíos globales que comparten las universidades.

Encuentro Bilateral de rectores y rectoras de España y Perú en Lima / CRUE

Una amplia delegación española en Lima

La delegación española desplazada a Perú ha estado encabezada por Eva Alcón y formada por responsables académicos de distintas universidades del país. Junto a la presidenta de CRUE participaron Ricardo Mairal, rector de la UNED; Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide; Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona; Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla; Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha; José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València; Nuria González, rectora de la Universidad de León; Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Ángels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya; Óscar García, rector de la Universidad Politécnica de Madrid; Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante; Alfonso Méndiz, rector de la Universidad Internacional de Catalunya; Antonio Largo, rector de la Universidad de Valladolid; Pedro María Fernández, rector de la Universidad de Extremadura; y José Joaquín Céspedes, rector de la Universidad de Almería.

La clausura incluyó la intervención de Ricardo Mairal y del rector de la PUCP, Julio del Valle Ballón, mientras que la declaración institucional fue leída por Francisco Oliva y Enrique Castañeda, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.