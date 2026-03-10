Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra corredor MediterráneoAgresión a sanitariaTiempo en MagdalenaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026Jubilación anticipada
instagramlinkedin

Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa

Registros de hasta 61,6 l/m² en municipios como les Alqueries y Onda marcan el balance de una jornada hidrológica de gran actividad en el litoral sur de la provincia

Vídeo: La lluvia en Onda complica el tráfico

Vídeo: La lluvia en Onda complica el tráfico

Fede Navarro

Fede Navarro

Castellón

La comarca de la Plana Baixa ha concentrado el mayor volumen de precipitaciones en la provincia de Castellón durante las últimas horas. Tras un inicio de jornada marcado por la inestabilidad en el litoral sur, los pluviómetros han registrado acumulaciones significativas, especialmente en el eje comprendido entre les Alqueries, Onda y Vila-realdonde la persistencia de las lluvias ha sido la nota dominante.

Este episodio de precipitaciones se produce tras un periodo de estabilidad meteorológica en la zona. La configuración atmosférica ha favorecido la entrada de humedad de origen marítimo, descargando con mayor intensidad en el sector meridional de la provincia, mientras que en el interior y el norte de Castellón los registros han sido sensiblemente inferiores.

Vídeo: Efectos de la lluvia en Vila-real

Vídeo: Efectos de la lluvia en Vila-real

Josep Carda

Datos destacados de precipitación acumulada

Según la red de estaciones de AVAMET, el punto con mayor descarga hídrica ha sido les Alqueries, donde se han alcanzado los 61,6 mm. Le siguen de cerca el término municipal de Onda, con varios puntos de observación superando los 50 mm, y Vila-real, con registros constantes por encima de los 44 mm.

Tabla de precipitaciones

Tabla de precipitaciones / Mediterráneo

Como consecuencia directa de la intensidad de las precipitaciones, la red viaria secundaria y diversos caminos rurales de la comarca han registrado incidencias significativas durante la jornada. La acumulación de agua en puntos críticos y el arrastre de sedimentos han dificultado la circulación, especialmente en los accesos a zonas agrícolas y viales de baja cota en el entorno de Onda y Vila-real.

Noticias relacionadas

Las autoridades y servicios meteorológicos recomiendan mantener la precaución en los desplazamientos por carretera en las zonas afectadas. Para un seguimiento en tiempo real de la evolución de este episodio, se aconseja consultar las actualizaciones constantes de AEMET y la red de Avamet en sus canales oficiales.

El tiempo en Castelló de la Plana

Fuente: meteoblue

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
  2. El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
  3. La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
  4. La nieve vuelve a cubrir Castellón
  5. Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
  6. La borrasca Regina 'inunda' un pueblo de Castellón: más de 240 litros por metro cuadrado
  7. El aeropuerto de Castellón duplica este mes su oferta de rutas: vuelos y chollos disponibles desde marzo
  8. Aemet empeora sus previsiones para Castellón: amplía la alerta amarilla por lluvia

Una obra eterna del corredor mediterráneo en Castellón llega a su fin: así es como lo notarán los usuarios de Cercanías

Una obra eterna del corredor mediterráneo en Castellón llega a su fin: así es como lo notarán los usuarios de Cercanías

Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa

Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa

Castellón: 14 agresiones a médicos en un año, la mayoría contra mujeres y en Atención Primaria

Castellón: 14 agresiones a médicos en un año, la mayoría contra mujeres y en Atención Primaria

La Diputación de Castellón será la sede de los Premios Alfa de Oro en la conmemoración de su 50ª edición

La Diputación de Castellón será la sede de los Premios Alfa de Oro en la conmemoración de su 50ª edición

La patronal de los esmaltes, ante la guerra en Irán: "Hay clientes que pueden detener temporalmente la producción"

La patronal de los esmaltes, ante la guerra en Irán: "Hay clientes que pueden detener temporalmente la producción"

Una caída de tensión interrumpe la circulación de trenes en Castellón

Una caída de tensión interrumpe la circulación de trenes en Castellón

Un nuevo uso para las naranjas de Castellón: crear tintas comestibles que avisan cuando un alimento caduca

Un nuevo uso para las naranjas de Castellón: crear tintas comestibles que avisan cuando un alimento caduca

Los usuarios de perros de asistencia en Castelló logran el cambio legal que llevaban años esperando

Los usuarios de perros de asistencia en Castelló logran el cambio legal que llevaban años esperando
Tracking Pixel Contents