Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa

La comarca de la Plana Baixa ha concentrado el mayor volumen de precipitaciones en la provincia de Castellón durante las últimas horas. Tras un inicio de jornada marcado por la inestabilidad en el litoral sur, los pluviómetros han registrado acumulaciones significativas, especialmente en el eje comprendido entre les Alqueries, Onda y Vila-realdonde la persistencia de las lluvias ha sido la nota dominante.

Este episodio de precipitaciones se produce tras un periodo de estabilidad meteorológica en la zona. La configuración atmosférica ha favorecido la entrada de humedad de origen marítimo, descargando con mayor intensidad en el sector meridional de la provincia, mientras que en el interior y el norte de Castellón los registros han sido sensiblemente inferiores.

Josep Carda

Datos destacados de precipitación acumulada

Según la red de estaciones de AVAMET, el punto con mayor descarga hídrica ha sido les Alqueries, donde se han alcanzado los 61,6 mm. Le siguen de cerca el término municipal de Onda, con varios puntos de observación superando los 50 mm, y Vila-real, con registros constantes por encima de los 44 mm.

Tabla de precipitaciones / Mediterráneo

Como consecuencia directa de la intensidad de las precipitaciones, la red viaria secundaria y diversos caminos rurales de la comarca han registrado incidencias significativas durante la jornada. La acumulación de agua en puntos críticos y el arrastre de sedimentos han dificultado la circulación, especialmente en los accesos a zonas agrícolas y viales de baja cota en el entorno de Onda y Vila-real.

Noticias relacionadas

Las autoridades y servicios meteorológicos recomiendan mantener la precaución en los desplazamientos por carretera en las zonas afectadas. Para un seguimiento en tiempo real de la evolución de este episodio, se aconseja consultar las actualizaciones constantes de AEMET y la red de Avamet en sus canales oficiales.