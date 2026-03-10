Nealis Tech adapta la industria cerámica de Castellón a la nueva normativa del agua

La gestión del agua ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en una prioridad estratégica para la industria. La nueva regulación impulsada de forma nacional y que en la provincia se aplicará por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acelerará ese cambio obligando a las empresas a dar un paso decidido hacia la digitalización y el control exhaustivo de sus consumos de agua

La orden ministerial TED/1191/2024 establece que las empresas de la cuenca del Júcar deben sustituir los contadores por unos que cuenten con una certificación nacional específica y digitalizar el reporte de datos mediante sistemas de telelectura, registrando horaria o diariamente según la categoría a la que pertenezcan. El plazo a partir del cual las distintas entidades tienen que cumplir con estas actuaciones de exigido cumplimiento finalizó el 24 de octubre de 2025.

En este escenario, Nealis Tech no parte de cero. La compañía ya ha aplicado en las principales industrias cerámicas de la provincia de Castellón proyectos que dan respuesta directa a esta normativa, convirtiendo una obligación regulatoria en una oportunidad de modernización.

De la obligación al valor añadido

Los proyectos recientemente desarrollados en el sector cerámico incluyen la instalación de contadores inteligentes conectados a una red LoRa que permite la lectura remota de los consumos y la automatización del envío de datos a la CHJ. Con ello, las empresas no solo cumplen con la normativa, sino que obtienen información en tiempo real para optimizar procesos y mejorar su eficiencia hídrica.

Pero el alcance va más allá. La red desplegada permite integrar en el futuro nuevos dispositivos, como sensores de sonido, calidad del aire o consumo energético, y gestionarlos desde una misma plataforma tecnológica. Es decir, la infraestructura que hoy responde a una exigencia legal se convierte en la base de una industria más conectada y preparada para los retos de mañana.

Una solución integral para que la empresa no tenga que preocuparse

Uno de los aspectos más valorados por las compañías es el enfoque integral de Nealis Tech. La empresa se encarga de todo el proceso: análisis previo, suministro e instalación de contadores, configuración de la red de comunicaciones, automatización del envío de datos al organismo de cuenca y mantenimiento continuo del sistema.

El objetivo es claro: que la industria pueda centrarse en su actividad mientras un socio tecnológico de alto nivel asume la responsabilidad de garantizar el cumplimiento normativo y el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Una propuesta abierta a todo el tejido industrial

Aunque la experiencia más reciente se ha desarrollado en el sector cerámico, clave en la economía castellonense, la solución está diseñada para cualquier industria afectada por la orden TED/1191/2024. La normativa impacta en múltiples actividades económicas y exige una respuesta ágil, fiable y técnicamente solvente.

Nealis Tech se posiciona así como un aliado generalista para el conjunto del tejido industrial, ofreciendo una solución escalable que transforma la exigencia regulatoria en una palanca de eficiencia, control y sostenibilidad.