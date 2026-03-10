Un nuevo uso para las naranjas de Castellón: crear tintas comestibles que avisan cuando un alimento caduca

Los cítricos son la principal actividad agraria de Castellón. Una provincia que tiene como referente a la cerámica, y de donde surgió la impresión digital de baldosas y azulejos. Ahora, estos dos sectores confluyen en un nuevo proyecto que desarrolla el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC), con el apoyo financiero de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio a través de Ivace+i Innovación.

Proyecto Délice y economía circular

Esta iniciativa lleva por nombre Délice, y trata de reducir el desperdicio alimentario mediante estrategias de economía circular. Consiste en la extracción de la pectina, una fibra natural soluble con propiedades gelificantes. Su uso podría destinarse al desarrollo de tintas de impresión comestibles, capaces de imprimirse directamente sobre alimentos.

El proyecto también cuenta con la participación de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y la empresa Personas y Tecnología. Este plan innovador recibe financiación de la Unión Europea en el marco del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Comunitat Valenciana 2021-2027.

Tintas comestibles y sensores de frescura

Las tintas incorporan sensores capaces de cambiar de color a medida que el alimento se deteriora. "De este modo, el propio producto ofrece información visual sobre su estado de conservación, lo que permite prevenir el consumo en mal estado y, al mismo tiempo, evitar que se desechen alimentos en buen estado por dudas sobre su frescura", destacan desde la Conselleria. La creación de estas tintas permite aprovechar los cítricos, con el objetivo de residuo cero.

La participación del ITC se justifica por su conocimiento científico y capacidad investigadora en el ámbito de los materiales y la formulación. La Universitat Jaume I de Castelló lidera la investigación en procesos y tecnologías verdes para la valorización de los desperdicios hortofrutícolas. Por su parte, la empresa Personas y Tecnología, S.L. contribuye con su experiencia tecnológica para avanzar en la aplicación práctica y transferencia de los resultados al entorno industrial.