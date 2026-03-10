Una obra eterna del corredor mediterráneo llega a su fin: ¿Cómo lo notarán los usuarios de Cercanías?

Sobre el papel, la idea era muy simple: colocar un tercer raíl en las vías, de modo que puedan circular tanto trenes de ancho ibérico como los de formato internacional. La realidad ha sido mucho más compleja. Tanto, que las obras de este tercer hilo se han alargado 12 años en el tramo entre Castelló y València. Desde 2014, los usuarios de los trenes de Cercanías han sufrido sus consecuencias, al alargarse los tiempos de viaje.

La primera parte de la obra se hizo entre 2014 y 2018, en una de las dos vías de este trazado. Posibilitó la llegada de los trenes de AVE hasta la estación de Castelló. Más tarde se emprendió la adecuación de la otra vía, que ha sufrido numerosos retrasos. Ahora, fuentes de la Oficina del Corredor Mediterráneo explican a este periódico que la finalización de las obras llegará pronto, con la resolución de los flecos pendientes en puntos como Almenara, además de la puesta en funcionamiento del equipamiento informático necesario para el paso de los trenes. Especialmente en los cambios de vía, que tienen una mayor exigencia técnica al contar con tres raíles.

Plazos para el fin de obra

Esta conclusión de los trabajos podría llegar "en el mes de abril", detallan desde la oficina, pero advierten de que habrá que esperar unos meses más. Antes de su entrada en funcionamiento debe entrar en escena la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que se encargará de validar las nuevas instalaciones y detectar las deficiencias que puedan encontrarse.

Este proceso puede durar unos tres meses, si bien "ya se ha enviado mucha documentación para adelantar", detallan. Si todo va bien, el eterno tercer hilo podría estar completamente finalizado el próximo otoño, con el comienzo del nuevo curso. Una conclusión que daría esperanzas a los sufridos usuarios de la línea C6 de Cercanías. Lo explicó hace unos años la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y lo ratifican desde la oficina del Corredor. "Ahora, los trenes de AVE solo pasan por una vía, por lo que se tiene que reordenar el paso del resto". Si uno de esos servicios sufre retrasos, obliga a detener los Cercanías y genera afecciones en el servicio, que pueden llegar a acumularse a lo largo de toda la jornada. "Cuando esté el tercer hilo en las dos vías, cada tren irá por la suya y no habrá tantas limitaciones". Un problema que se viene dando desde hace casi una década, con la llegada del primer AVE en 2018.

Retrasos y cambios de previsiones

La exministra afirmó en Castelló en 2022 que ese mismo año estaría acabada la adecuación de las vías entre la capital de la Plana y València. Como ha venido siendo costumbre en una obra tan grande como el Corredor, los plazos no se cumplieron. Más tarde, un informe del movimiento Quiero Corredor expuso que este hito llegaría en el primer semestre de 2024.

Una de las causas para esta demora estaría en los "problemas de montaje provocados por la alta complejidad que tienen los desvíos de ancho mixto más modernos", según se detalla en un documento de Adif. Esta frase aparece en el desistimiento de un proceso de licitación, que debía contratar los servicios de asistencia técnica para el mantenimiento de los aparatos de ancho mixto entre Castelló y València, además de otras zonas en Tarragona. En breve se espera que la compañía haga otra licitación, en la que se recojan todas las necesidades de este equipamiento, más complicado de lo esperado. Ante tantas incidencias, el tramo entre Castelló y Tarragona será solo de ancho internacional.