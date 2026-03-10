Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La patronal de los esmaltes, ante la guerra en Irán: "Hay clientes que pueden detener temporalmente la producción"

Anffecc reclama medidas ante el incremento del precio del gas y las dificultades logísticas

Fernando Fabra, presidente de Anffecc, y Manuel Breva, secretario general, en una reciente comparecencia.

Fernando Fabra, presidente de Anffecc, y Manuel Breva, secretario general, en una reciente comparecencia. / ERIK PRADAS PUIG

Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

La guerra en Oriente Medio está impactado ya en el bolsillo de las familias y también está teniendo importantes consecuencias para las empresas de Castellón, sobre todo, las que tienen un alto consumo energético. Y uno de los sectores más afectados es, además del transporte, la industria cerámica que se está viendo fuertemente golpeada por el incremento del precio del gas.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (Anffecc) ha alertado este martes de los posibles efectos del conflicto en Oriente Medio sobre su actividad industrial, por su potencial impacto en los costes energéticos, la logística internacional y la estabilidad de los mercados. "Seguimos con preocupación la evolución del conflicto, pues el actual contexto geopolítico introduce un importante factor de incertidumbre para nuestro sector”, señalan desde la asociación. “La escalada de violencia en la zona está provocando un vaivén en los mercados internacionales que se traduce de forma inmediata en incrementos del precio del gas, cuyas reservas son limitadas”, subrayan.

Además del impacto energético, desde Anffecc se advierte de que el conflicto está ya generando dificultades logísticas y encarecimiento de los fletes marítimos, afectando al comercio internacional y a las cadenas de suministro, ante las dificultades en el Estrecho de Ormuz. “El aumento de los costes logísticos, posibles alteraciones en las rutas comerciales y la volatilidad en los precios de la energía pueden tener un efecto directo sobre la actividad industrial”, apuntan desde la asociación que avisan de que "también existe el riesgo de que algunos clientes se vean obligados a ralentizar o incluso detener temporalmente su producción”.

Un mercado relevante para los esmaltes

La asociación recuerda que esta zona de conflicto, unida a otros países afectados por el mismo, constituyen un mercado relevante para el sector, con exportaciones de fritas, esmaltes, colores y tintas cerámicas que alcanzaron en torno a 250 millones de euros en 2025.

Por ello, desde Anffecc se insiste en la importancia de seguir de cerca la evolución de la situación y sus posibles implicaciones económicas, especialmente en lo relativo a los mercados energéticos, la logística internacional y la estabilidad de los mercados de destino.

También reclaman que la Administración tome medidas con anticipación. “En otros países europeos ya se están evaluando y anunciando medidas para amortiguar el impacto del repunte energético y logístico. Desde Anffecc pedimos a la Administración española que tenga en consideración la difícil coyuntura que atraviesa la industria y que actúe con sensibilidad hacia las necesidades de los sectores productivos en un contexto internacional especialmente complejo”, acaban.

