'Mujeres Influyentes': El techo de cristal y la educación, los grandes retos para lograr la igualdad

Romper el techo de cristal y la educación como base para el empoderamiento de las niñas han sido algunos de los retos que se han expuesto durante la presentación de la revista Mujeres Influyentes, publicación editada por las cabeceras Mediterráneo, Levante-EMV e Información (Prensa Ibérica) con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

Manolo Nebot

El acto, que ha tenido lugar en la terraza de El Corte Inglés de Castelló, ha estado conducido por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, y ha contado con la participación de la secretaria de Estudios y Formación del Sindicato de Enfermería SATSE, María Luisa García Solsona, y la directora de admisiones del British School of Vila-real, Esther Bravo, quienes han hecho un balance de los logros y desafíos por conseguir en el ámbito sanitario, y los proyectos educativos para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Turnos y contratos precarios

Solsona ha explicado que el 75% del personal en el ámbito sanitario son mujeres y que, en el caso de la enfermería, la cifra asciende al 84%. “No obstante, los altos cargos de gestión están ocupados por hombres, por lo que este techo de cristal es uno de los grandes retos a los que tenemos que hacer frente”, ha señalado la representante de SATSE quien ha añadido que otro de los obstáculos para las mujeres en la sanidad son los turnos, las jornadas “maratonianas” y los contratos precarios "con los que conciliar es imposible".

la secretaria de Estudios y Formación del Sindicato de Enfermería SATSE, María Luisa García Solsona. / Manolo Nebot

El 75% del personal en el ámbito sanitario son mujeres pero los altos cargos de gestión están ocupados por hombres"

Empoderamiento de las niñas

Por su parte, Esther Bravo ha detallado que el sistema educativo del British School of Vila-real tiene como objetivo “garantizar la igualdad entre niños y niñas, tanto durante su estancia en el centro como fuera del mismo, e impulsar el empoderamiento de las niñas”.

“En edades tempranas desarrollamos talleres para que las niñas aprendan a expresarse de manera libre y sin miedo, y cuando son adolescentes nos enfocamos más en el ámbito profesional para que se vean capaces de decidir lo que quieran ser. Para ello, también organizamos visitas de referentes femeninos de diferentes ámbitos”, ha apuntado la directora de admisiones del centro educativo de Vila-real.

La directora de admisiones del British School of Vila-real, Esther Bravo. / Manolo Nebot

En edades tempranas desarrollamos talleres para que las niñas aprendan a expresarse de manera libre y sin miedo" Esther Bravo — Directora de admisiones del British School of Vila-real

Cierre y visita de la reinas

Báez ha cerrado el acto con una frase de la escritora Gloria Fuertes: “Una mujer, para que se la reconozca como escritora, pintora, investigadora o lo que sea, tiene que hacer veinte veces más que un hombre, tiene que ser una fuera de serie. No hay apenas mujeres reconocidas en ninguna profesión, pero el mundo está lleno de célebres hombres mediocres”.

El acto ha contado con dos invitadas de excepción, las reinas de las fiestas de la Magdalena 2026. / Manolo Nebot

Cabe señalar que el acto también ha contado con dos invitadas de excepción: las reinas de las fiestas de la Magdalena 2026 Clara Sanz Sobrino y Ana Colón Sastriques.

El acto ha tenido lugar en El Corte Inglés de Castelló. / Manolo Nebot

Con la revista Mujeres Influyentes, Mediterráneo se suma a la reivindicación del 8M para seguir avanzando hacia la consolidación de los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades y lograr una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencias machistas.