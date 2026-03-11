La Diputación de Castellón impulsa el transporte a demanda en municipios de menos de 5.000 habitantes

La Diputación de Castellón impulsa el transporte público en municipios de menos de 5.000 habitantes en su compromiso por la mejora de la movilidad y la calidad de vida. La Junta de Gobierno celebrada este miércoles ha aprobado las bases que regirán la convocatoria de ayudas a ayuntamientos y entidades locales menores destinada a financiar los gastos del servicio de mejora del transporte de la población para la asistencia concertada a consultas externas de centros hospitalarios y centros médicos.

Asimismo, también se financiarán otros servicios sanitarios que puedan ser definidos por los ayuntamientos y entidades locales menores beneficiarios, y cuando el transporte regular público no se adecúe a los horarios o se requiera de más de 6 horas para realizar el trayecto de vuelta para la asistencia concertada.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha explicado que esta línea de ayudas, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, “permite a cada ayuntamiento dar respuesta a las necesidades reales de su población, facilitando el acceso de los vecinos y vecinas de nuestra provincia a la atención sanitaria”.

En este sentido, la dirigente provincial ha destacado “la prioridad del Gobierno Provincial por garantizar servicios y oportunidades en todos los municipios, especialmente en los más pequeños, con una herramienta clave para luchar contra la despoblación”.

Sin duda, la mejora de las comunicaciones entre los núcleos rurales y los centros sanitarios es fundamental, especialmente cuando el transporte público regular no se adecúa a los horarios, por lo que “el servicio de transporte discrecional a demanda resulta clave en el marco de la cohesión territorial”, ha señalado la dirigente provincial.

La coordinación, clave

Al respecto, la máxima representante de la institución provincial también ha manifestado la “importancia de la acción coordinada entre instituciones provinciales, autonómicas y nacionales con vistas a frenar la despoblación rural y fomentar la cohesión territorial en la provincia de Castellón”.

Así pues, podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos y entidades menores de la provincia de Castellón con menos de 5.000 habitantes. El servicio, tal y como ha indicado el diputado de Desarrollo Rural, Sergio Fornas, “podrá prestarse mediante taxi o transporte discrecional en taxi, microbús o similar, o a través de vehículos compartidos de titularidad municipal”. Las ayudas “cubrirán gastos corrientes asociados a la prestación del servicio, como contratación del transporte, combustible, mantenimiento, seguros o servicios externos”, ha añadido Fornas.

Esta iniciativa forma parte del plan Pobles amb Futur impulsado por el Gobierno Provincial y, cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, recibirá una cantidad económica de 3.500 euros para poder reforzar el servicio de transporte a demanda y “garantizar la movilidad de los vecinos que más lo necesitan”, ha señalado el diputado provincial.

La presidenta de la Diputación ha incidido en que “con este servicio, desde la Diputación de Castellón reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y que todos los castellonenses tengan las mismas posibilidades de acceso a servicios y calidad de vida, independientemente del lugar en el que residan”.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.