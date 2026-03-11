Llorca propone 120.000 viviendas en suelo municipal sin utilizar

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell impulsará en los "próximos meses" los planes habitacionales locales para permitir que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana puedan liberar suelo que lleve "muchos años" sin uso para destinarlo a construir vivienda y de esta manera aumentar la oferta. El objetivo es crear un mecanismo que permita liberar suelo dotacional en desuso durante décadas "de forma ágil".

Ha abogado por dar "un paso más" en las medidas destinadas a solucionar el problema de la vivienda y ha sacado pecho de las políticas impulsadas por el Consell. "Hemos adoptado muchas que ayudan pero no resuelven el problema", ha reconocido.

En este contexto, ha reivindicado la "apuesta importante" de su Ejecutivo por el alquiler joven, acompañada por una bajada de impuestos como en el de transmisiones patrimoniales o el desarrollo del plan Vive, al que se han acogido "muchos ayuntamientos" y que ha permitido ya construir 10.000 viviendas.

Dicho esto, ha anunciado que, a través de la ley de simplificación administrativa, el Consell permitirá destinar parte del suelo dotacional que lleva "muchos años sin desarrollarse" para que los ayuntamientos lo puedan destinar a la construcción de viviendas.

Así lo ha avanzado en el encuentro 'Una Comunitat de líderes' organizado este miércoles por el diario Las Provincias, en el que ha concretado que en la Comunitat Valenciana hay "ocho millones de metros cuadrados" de este tipo de suelo "que lleva muchos años sin darle uso". "No quiero que se agoten todos, tampoco nos hacen falta, pero destinando solo la mitad podríamos hacer 120.000 viviendas más y el problema estaría solucionado", ha asegurado.

Polémica de adjudicaciones

En otro orden de asuntos, sobre la polémica con las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, ha indicado que le "preocupa lo que ha pasado" y ha afirmado que en el caso de la promoción Les Naus ha ocurrido "una especie de tormenta perfecta". Ha admitido que los mecanismos de control "no eran suficientes" para garantizar que las mismas, pero ha resaltado que eso "ya ha cambiado".

"Si los anteriores gobiernos no tenían interés de construir viviendas, ¿cree que tenían interés en controlar las adjudicaciones? Creo que no, eso es un poco el reflejo de lo que ha pasado", ha argumentado el jefe del Consell, que ha destacado que ahora, "en vez de visarte un solo funcionario que cumples esos requisitos, se va a hacer una comisión con tres funcionarios que hagan ese control".

De hecho, se ha mostrado "convencido" de que, "después de lo que ha pasado" tanto en Alicante como en València con la adjudicación de una vivienda de protección pública (VPP) en 2017 al exdirector del Institut Cartogràfic Valencià Xavier Navarro, "un cargo de Compromís", ahora los ayuntamientos "se van a poner las pilas" a la hora de colaborar con la Generalitat y controlar las adjudicaciones.

Además, ha defendido que estas situaciones no pueden "ensombrecer la gestión que se está haciendo" por parte del Consell, que es precisamente "lo que pretenden algunos". "Algunos pretenden disimular los años que han estado gobernando sin hacer ninguna vivienda de protección, pero por eso no me preocupa. He sido muchos años alcalde y sé que cuando gestionas y cuando solucionas problemas, la gente lo ve y no se deja engañar por cortinas de humo", ha argumentado.

Barcala "ha sabido reaccionar"

Sobre si considera que al alcalde de Alicante, Luis Barcala, le han faltado "reflejos" con este tema, ha apuntado que en el propio Ayuntamiento Vox ha pedido la dimisión del primer edil pero "luego le ha aprobado los presupuestos". "Vamos a ponerlo todo en valor", ha pedido, al tiempo que ha resaltado que el responsable municipal "ha sabido reaccionar" a esta crisis.

"Ha detectado un problema, lo ha controlado de inmediato, ha trasladado aquellas irregularidades que consideraba a la Fiscalía, como está haciendo nuestra vicepresidenta primera y, además, ha apartado a aquellas personas y ha exigido las responsabilidades a aquellos funcionarios o personas que consideró que no actuaron correctamente", ha apostillado.

Con ello, ha reivindicado que en el PP "una vez más se asumen responsabilidades políticas", mientras que, "aquellos que critican tanto, generalmente asumen pocas". "El PSOE y Compromís las primeras semanas quisieron hacer ver que era un problema del PP, pero no es un problema de partidos políticos, es un problema de que no ha habido atención y preocupación por la vivienda", ha sostenido.

Y ha insistido en que en la actualidad en la Comunitat Valenciana "tenemos un problema grave en cuanto a la vivienda porque no se planificó con tiempo". "Lo que propongo hoy es un plan que garantice la vivienda en los próximos años y que incluso solucione el problema. Creo que las cosas se tienen que enfocar siempre con análisis, con planificación y con hechos. Y eso, sinceramente, el que sabe hacerlo es los gobiernos del PP", ha zanjado.