Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes

La revista Forbes España publica cada año un listado con los 100 mejores colegios de España. Para elaborar esta clasificación, la publicación aplica un sistema de evaluación diseñado por un comité de expertos formado por pedagogos, psicólogos y profesionales del ámbito educativo, que analiza 36 criterios objetivos agrupados en siete bloques.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se analizan todos los centros educativos, ya que los colegios deben inscribirse previamente a través de un formulario en la web de Forbes para poder ser evaluados y formar parte de un ránking en el que no aparece ningún centro público. En la edición más reciente de la lista, publicada esta misma semana, aparecen dos colegios privados de la provincia de Castellón.

Los mejores colegios de Castellón, según Forbes

Uno de los dos centros de la provincia que aparece en el ranking es el British School of Vila-real, situado en Vila-real. Este colegio privado combina el Currículum Nacional Británico con el currículo español, lo que permite obtener doble titulación y seguir un itinerario flexible hasta Bachillerato con A-Levels.

El centro cuenta con piscina climatizada. / Mediterráneo

Su modelo educativo incluye el House System —Aqua, Terra, Atmos y Solar—, así como programas de liderazgo y apoyo entre iguales como Mentor Students y Playground Buddies, además de iniciativas de bienestar y proyectos solidarios con entidades como AECC o Cruz Roja. El centro dispone de amplias instalaciones, entre ellas polideportivo multifuncional, estudio de teatro y danza, salas de arte y música, aulas de informática, pista de atletismo exterior, piscinas, huerto y sala multisensorial, además de pistas deportivas y zonas de juego diferenciadas por etapas.

Entre las personas que han estudiado en este centro figuran la futbolista Hannah Hampton y el cantautor Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente.

El segundo de ellos es el International English School of Castellón, ubicado en Castelló de la Plana. Se trata de un centro privado que aplica íntegramente el National Curriculum inglés, con inmersión en el idioma desde el primer año de vida y profesorado nativo que crea un entorno educativo plenamente británico.

Instalaciones del centro reconocido en la capital de la Plana. / Mediterráneo

Su modelo educativo combina creatividad, pensamiento crítico y aprendizaje práctico con atención personalizada, integrando también materias del currículo español. El alumnado obtiene el IGCSE al finalizar Secundaria y puede cursar A-Levels junto a asignaturas españolas, lo que permite acceder tanto a universidades británicas como españolas. El centro también desarrolla programas como Duke of Edinburgh, intercambios internacionales y la posibilidad de realizar en el propio colegio los exámenes de Cambridge y de la Associated Board of the Royal Schools of Music. Además, cuenta con instalaciones como auditorio equipado, laboratorio, piscina, huerto, jardines, comedor, enfermería y rutas escolares.