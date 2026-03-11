Reciplasa impulsa proyectos de mejora ambiental en siete municipios con una inversión de más de 160.000 euros

El Consejo de Administración de Reciplasa, la empresa pública de tratamiento de residuos de la Plana, ha aprobado una nueva convocatoria de apoyo a proyectos municipales para mejorar la gestión de residuos, con una inversión que supera los 160.000 euros destinados a actuaciones en distintos municipios socios durante 2026.

Las iniciativas aprobadas buscan fomentar la recogida selectiva, mejorar las infraestructuras de reciclaje y reforzar la concienciación ciudadana sobre la correcta gestión de los residuos, en línea con los principios de economía circular y la legislación estatal vigente.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, destacó en la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Castelló que estas actuaciones reflejan la apuesta de la entidad por impulsar medidas innovadoras en los municipios. “Desde Reciplasa seguimos trabajando para apoyar proyectos que ayuden a los ayuntamientos a gestionar mejor los residuos, incorporando nuevas herramientas, servicios e iniciativas que faciliten el reciclaje y promuevan hábitos más sostenibles entre la ciudadanía”, señaló.

Toledo subrayó además que estas iniciativas permiten “avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y responsable, en el que la colaboración con los municipios es clave para mejorar las tasas de reciclaje y reducir los residuos que terminan en vertedero”.

Proyectos por municipios

Los proyectos aprobados incluyen actuaciones en siete localidades de la provincia, con distintas líneas de mejora adaptadas a las necesidades de cada municipio.

Castelló contará con la mayor inversión, con 107.500 euros para mejorar la recogida selectiva en zonas de gran afluencia, especialmente en las playas, además de implantar cubrecontenedores en la zona periurbana de la Marjalería. El objetivo es reducir la basura marina, minimizar vertidos incontrolados y mejorar la integración paisajística de los puntos de recogida.

En Burriana se destinarán 20.000 euros para reforzar la red de recogida selectiva mediante el mantenimiento de miniecoparques, papeleras selectivas en centros educativos y contenedores de papel y cartón, además de continuar con el proceso de sustitución de contenedores soterrados por contenedores en superficie, lo que permitirá mejorar la operatividad del servicio.

El municipio de Onda recibirá 15.000 euros para la adquisición de diez contenedores adaptados para personas con movilidad reducida, con el fin de facilitar el acceso a la recogida selectiva a toda la ciudadanía.

En l’Alcora se invertirán 10.000 euros en un proyecto de promoción y dinamización del ecoparque municipal, centrado en acciones de información, sensibilización e incentivación para fomentar su uso y mejorar la correcta gestión de residuos domésticos.

Otras iniciativas

Por su parte, Benicàssim ampliará el servicio de ecoparque móvil con una ayuda de 5.000 euros, lo que permitirá acercar este recurso a zonas alejadas del casco urbano y facilitar la correcta gestión de residuos domésticos especiales.

En Betxí, también con una aportación de 5.000 euros, se impulsará un proyecto para fomentar la separación de residuos en origen mediante la distribución de bolsas de compra reutilizables fabricadas con material reciclable y una campaña informativa dirigida a la población.

Finalmente, Vila-real ha planteado un proyecto de mayor alcance para reforzar la recogida separada de residuos voluminosos mediante la ampliación de la flota municipal con vehículos especializados. Para ello se ha aprobado la acumulación de las convocatorias de 2026, 2027 y 2028 con el objetivo de poder tramitar la licitación de esta inversión plurianual.

Con estas iniciativas, Reciplasa refuerza su papel de apoyo a los municipios en la implantación de medidas que permitan mejorar la gestión de residuos, incrementar las tasas de reciclaje y avanzar hacia un modelo más sostenible.