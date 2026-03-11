El reto de David llega a Castellón tras más de 5.800 kilómetros de aventura: "Parece el Caribe con este color turquesa"

Más de 5.800 kilómetros caminando y casi ocho meses de travesía después de iniciar su aventura, el creador de contenido David Giménez, conocido en redes sociales como @elretodedavid, ha llegado a la provincia de Castellón dentro de su reto personal de dar la vuelta completa a la península ibérica a pie.

El joven, que comenzó su desafío el pasado mes de mayo en Salou (Tarragona), se ha propuesto recorrer todo el litoral de España y Portugal caminando, un recorrido de miles de kilómetros que comparte a diario con sus seguidores en redes sociales. Su objetivo es completar un itinerario que supera los 7.000 kilómetros, durmiendo en una tienda de campaña y con un presupuesto muy reducido para el día a día.

En su día 244 de aventura, Giménez ha realizado una etapa entre Sagunto y Burriana, cruzando así de la provincia de Valencia a la de Castellón. La jornada comenzó con dificultades: la humedad de la noche había empapado completamente su tienda de campaña y el saco de dormir, lo que complicó el inicio del camino.

A pesar de ello, el caminante destacó el paisaje del litoral durante el trayecto. En sus publicaciones relató cómo disfrutó de las vistas del mar y el color turquesa del agua, que le recordó “al Caribe por ese color turquesa del mar”, además de las zonas de dunas protegidas que encontró durante la ruta.

Durante la etapa también vivió varios encuentros inesperados. En el camino coincidió con Germán, un ciclista que también viaja de forma nómada y que lo reconoció por Instagram. Ambos compartieron unos kilómetros mientras hablaban sobre viajes y futuros retos. El apoyo de seguidores volvió a ser clave durante la jornada. Varias personas le pararon para saludarlo y regalarle comida para el camino. Gracias a estos gestos, el aventurero asegura que cuenta con provisiones para varios días.

La etapa le llevó hasta Xilxes, donde cruzó la conocida pasarela sobre el agua. La jornada terminó al atardecer en Burriana, donde decidió hacer una pausa. Ante la previsión de lluvias continuas durante la noche y el día siguiente, Giménez optó por descansar en casa de unos seguidores antes de retomar su aventura cuando mejore el tiempo.

Su reto continúa ahora por la costa de Castellón, sumando kilómetros en un viaje que ya supera los 5.864 kilómetros caminando y que sigue despertando la curiosidad de miles de personas que siguen cada etapa a través de las redes sociales.