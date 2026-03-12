CaixaBank abre un nuevo centro de empresas en Vila-real

CaixaBank ha inaugurado oficialmente el nuevo Centro de Empresas de Vila-real, situado en la calle Mayor San Jaime número 56, una instalación moderna que tiene como objetivo proporcionar un servicio personalizado y de calidad a las empresas del municipio de Vila-real y su área de influencia.

Con una superficie de 161 metros cuadrados, el nuevo centro está especialmente diseñado para favorecer una atención cercana, especializada y eficiente, con una plantilla de 13 empleados que incluye especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes. Su apertura refuerza la relación de CaixaBank con el tejido empresarial castellonense y consolida la presencia de la entidad en la provincia de Castellón.

Refuerzo del servicio a empresas

Este nuevo centro se suma a la red de oficinas y centros especializados de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, que asciende a 26 centros, consolidando su liderazgo en el apoyo a las pymes. Con su apertura, la entidad financiera sigue apostando por la innovación y el servicio cercano y personalizado que demanda el sector empresarial en la actualidad.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

Modelo de especialización en toda España

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

Apoyo internacional y finanzas sostenibles

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.