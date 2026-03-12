El colegio de los famosos en Castellón: Aquí estudiaron algunos de los nombres más conocidos de la provincia
De futbolistas y músicos a actores y escritores: varios castellonenses populares comparten un vínculo con aulas de la capital y otros municipios de la 'terreta'
Una de las citas más recordadas de Max Aub era esta: "Se es de donde se hace el bachillerato". Las palabras del célebre escritor no hacen sino confirmar el arraigo que para alguien supone el entorno en el que da sus primeros pasos. Colegios e institutos forman parte importante de la biografía de los personajes más conocidos de Castellón. Nombres populares del deporte, la música, la literatura o la interpretación que no olvidan sus raíces, y más concretamente las aulas en las que se formaron.
Uno de los casos más conocidos es el de Álvaro Lafuente, Guitarricadelafuente, vinculado al British School of Vila-real, uno de los centros privados con mayor proyección de la provincia y recientemente incluido por Forbes entre los colegios destacados de España. El colegio se presenta como un centro británico en Vila-real con una propuesta basada en idiomas, currículo internacional y formación hasta etapas preuniversitarias.
En el terreno literario aparece Eloy Moreno, uno de los escritores más leídos del país. El autor de obras como 'Invisible' cursó Primaria en el Colegio Público Virgen del Lidón y después estudió Bachiller y COU en el Instituto Francisco Ribalta de Castellón. Se trata de uno de los centros históricos de la capital y de un nombre muy reconocible dentro de la enseñanza pública castellonense.
175 años del instituto Ribalta de Castellón, uno de los más antiguos de España
El fútbol deja también dos vínculos claros con colegios de la capital. Pablo Fornals estudió en el CEIP Bernat Artola, mientras que Bruno Soriano, uno de los grandes símbolos recientes del Villarreal CF, lo hizo en el CEIP Carme Martín de Artana, su localidad natal.
La interpretación suma además dos nombres muy reconocibles. Miguel Ángel Silvestre estudió en el Colegio La Magdalena, un centro privado de Castellón que ofrece formación desde Infantil hasta Bachillerato. A esa relación se suma Carmen Arrufat, vinculada al colegio Madre Vedruna. Según explicó la propia actriz, durante su etapa escolar incluso actuaba en la tuna del centro, un detalle que conecta su faceta artística actual con sus primeros años sobre el escenario.
Ha nacido una estrella, se llama Carmen Arrufat y es de Castellón
En la enseñanza privada internacional destaca Agora Lledó International School, uno de los nombres fuertes del sector educativo castellonense por su perfil multilingüe e innovador. En torno a este centro aparece el nombre de Sergio García, que se formó ahí, así como en el Colegio La Magdalena, antes de emprender una carrera más que destacada a nivel internacional en el mundo del golf.
