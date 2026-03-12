La Diputación de Castellón adquiere 476 nuevos cascos adaptados a las necesidades del cuerpo de bomberos

La Diputación Provincial de Castellón adquiere 476 nuevos cascos adaptados a las necesidades del cuerpo de bomberos. “Proteger a quienes nos protegen es una prioridad para este Gobierno Provincial, y por eso seguimos invirtiendo en el equipamiento de nuestros bomberos”, ha señalado el diputado del Consorcio de Bomberos, David Vicente.

Así, se han adquirido 476 nuevos cascos adaptados al decreto de la Generalitat Valenciana por el que se regulan los colores de los cascos de bomberos y de la cadena de mando para todos los SPEIS de la Comunitat Valenciana. En este sentido, el diputado provincial ha señalado que “estos nuevos cascos suponen una mejora en su seguridad y comodidad, lo que se traducirá en una mayor eficacia en su trabajo”.

Por un lado, se han adquirido 256 cascos integrales destinados principalmente a intervenciones en todo tipo de incendios estructurales. Se trata del último modelo Dräger HPS7000 PRO con sistema de luz LED incorporado, LED adicional lateral, visor interno, pantalla de protección facial, cubrenucas de Nomex y sistema regulable de acople para la máscara de los equipos ERA de respiración autónoma.

Estos nuevos cascos, que han contado con una inversión de 111.030 euros, suponen “una mejora importante en su equipamiento y en las condiciones en las que desarrollan su trabajo”, ha subrayado David Vicente, quien ha insistido diciendo que “los bomberos están operativos las 24 horas del día todos los días del año y asegurarles el vestuario que les proteja es un deber para esta institución”.

Así pues, por otra parte, se han adquirido 220 nuevos cascos de rescate técnico-forestal destinados a todo tipo de intervenciones de rescate y uso para incendios forestales, con una inversión de 111.054 euros. Se trata del último modelo MSA Gallet F2XR con sistema de luz LED incorporado, visor de protección interno, gafas externas de protección y cubrenucas de Nomex.

De este modo, la totalidad de efectivos de los parques de bomberos profesionales, cadena de mando y sección forestal contarán ya con los nuevos cascos. Además, en una segunda fase está prevista la incorporación de los nuevos cascos para cubrir a la totalidad de efectivos de los parques de bomberos voluntarios que actualmente cuentan con cascos similares, pero sin los colores adaptados al decreto regulador.

“Cada euro invertido en nuestros bomberos es una inversión en seguridad para toda la ciudadanía. Por eso, desde la Diputación de Castellón seguiremos apostando por dotarles de los mejores medios y recursos, para que puedan desarrollar su labor con las máximas garantías”, ha concluido el diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente.