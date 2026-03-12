Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Castellón garantiza la seguridad vial en las carreteras tras las incidencias registradas por las últimas lluvias

Los equipos de conservación y mantenimiento actúan para resolver las incidencias provocadas en las carreteras de la red provincial

Los equipos de conservación y mantenimiento actúan para resolver las incidencias provocadas en las carreteras.

Los equipos de conservación y mantenimiento actúan para resolver las incidencias provocadas en las carreteras. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Diputación de Castellón garantiza la seguridad vial en las carreteras de la provincia tras las incidencias registradas por las últimas lluvias. Los equipos de conservación y mantenimiento han actuado para resolver las incidencias provocadas en las carreteras de la red provincial dependientes de la administración provincial.

Al respecto, como ha explicado el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, “los operarios han tenido que actuar en diferentes puntos de la red viaria donde se registraron desprendimientos leves que han obligado a realizar labores de limpieza en la carretera”.

Las lluvias obligaron a cortar varios tramos de carreteras como, por ejemplo, la CV-137, CV-130 o la CV-200. Asimismo, los desprendimientos se detectaron en tramos de diferentes viales como: CV-100, CV-105, CV-106, CV-107, CV-109, CV-121, CV-147, CV-154, CV-167, CV-175, CV-200, CV-203, CV-213. Quedan, sin invadir calzada y balizados con conos, los desprendimientos de la CV-105 (pk8), CV-107 (pk 0,7), CV-109 (pk8), CV-154 (pk15,2 y 17,8).

En todos estos tramos se va a actuar durante los próximos días y como ha incidido el vicepresidente provincial, “todos los avisos han sido atendidos y tenemos toda la red viaria provincial abierta”. Como ha añadido Héctor Folgado, “desde la institución provincial hemos actuado lo más rápido posible para poder garantizar la seguridad vial y las conexiones en el conjunto de nuestro territorio”.

