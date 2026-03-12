La guerra de Irán impacta en el ladrillo: viviendas más caras y riesgo de parón

La escalada del precio del combustible, que comenzó nada más desatarse la guerra en Irán, parece no tener fin. El gasóleo y la gasolina cada día están más y más caros y este miércoles volvieron a anotar la enésima subida: el diésel se situó en las estaciones de servicio de Castellón a una media de 1,808 euros el litro, mientras que el coste de la sin plomo 95 ya alcanza los 1,699. Unos precios que están impactando de lleno en el bolsillo de las familias y que también están asfixiando a sectores como el transporte, la pesca o la agricultura.

Los daños económicos colaterales del conflicto bélico en Oriente Medio ya se cuentan por millones y pocos son los sectores que no se ven salpicados por la guerra. Y uno de los que también está empezando a verse afectado es la construcción. La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc) advierte que la escala bélica está disparando el precios de materiales como el hierro o el aluminio, muy utilizados tanto en la construcción de viviendas como en la obra pública. «La situación internacional actual nos afecta por el alza de los materiales y también por el incremento del precio del gas y la electricidad», apunta David Ruiz, presidente de la patronal de Castellón.

Desde Apecc, al igual que lo están haciendo las patronales de sectores como el azulejo o los esmaltes, están realizando un seguimiento de conflicto, y consideran prematuro analizar el impacto directo que va a tener en la construcción. «Todo va a depender de la duración de la guerra, aunque lo que parece claro es que vamos a tener que asumir unos costes más elevados», añade Ruiz. Y es que las constructoras no van a poder trasladar ese incremento de los costes al cliente final. «En el caso de las promociones que ya están en marcha el precio final de la vivienda se va a mantener, por lo que si el aluminio, el gas o la electricidad suben lo vamos a pagar nosotros».

Precios ya por las nubes

El problema, más allá de que el aluminio se ha revalorizado cerca de un 9% desde que comenzaron los ataques, es que llueve sobre mojado. En los últimos cinco años, y según cifras del Instituto Valenciano de Edificación (IVE), el coste del cemento ha aumentado un 47,58%, mientras que el aluminio lo ha hecho un 35,55%; el cobre un 60,32%; la madera un 30% y la mano de obra, un 17,38%. «La guerra en Ucrania disparó los precios y con este nuevo conflicto vamos por el mismo camino», añade el presidente de Apecc.

La preocupación de los constructores es máxima y, a nivel nacional, el sector ya ha alzado la voz. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a la que Apecc pertenece, insiste en la urgencia de cambiar la Ley de Contratos del Sector Público y revisar la Ley de Desindexación con el objetivo de que no se aplique a los contratos públicos, ya que la falta de actualización de precios (incluidos los costes energéticos) pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de viviendas e infraestructuras. «Este encarecimiento agrava la incertidumbre que ya atraviesa el sector, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la dificultad para planificar proyectos con estabilidad de costes», añaden.