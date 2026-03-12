La violencia contra los sanitarios se cronifica: más de 6.000 profesionales de Castellón aseguran sufrir agresiones

La escena es cada vez más frecuente y la última tuvo lugar esta misma semana. Una trabajadora sanitaria de CSA Ambulancias resultó herida y otra más fue también objetivo de una agresión durante la noche del pasado lunes en Castelló. Las dos formaban pate del servicio especial desplegado para las fiestas de la Magdalena y mientras atendían a un joven que había sufrido un percance fueron agredidas físicamente por un hombre de unos 50 años, que nada tenía que ver con el otro hombre atendido ni, en principio, con ninguna de las dos víctimas del ataque.

Episodios como el ocurrido esta semana en Castellón no son aislados y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV le ha puesto cifras. El 80 % de los sanitarios de la Comunitat valenciana (el 73,5 % del personal no sanitario y el 85,8 % del sanitario) asegura haber sufrido una agresión en el ejercicio de su trabajo a lo largo de su vida profesional. Si se extrapola el porcentaje a los cerca de 8.000 profesionales que en Castellón trabajan en la sanidad pública, el resultado es cerca de 6.400 médicos, enfermeros, auxiliares, celadores o personal administrativo agredidos. "Se trata de unos datos muy preocupantes, ya que evidencia que más del 80% del personal que trabaja en la sanidad pública valenciana ha sufrido agresiones y que estas agresiones, tanto físicas como psíquicas, están en auge y van creciendo cada año", han asegurado el responsable de Salud Laboral en la FSS CCOO PV, Raúl Arambul; la secretaria general de la FSS CCOO PV, Yolanda Ferrández, y la responsable de Sanidad Pública de la FSS CCOO, María Ángeles Gómez.

El informe se ha elaborado a partir de las encuestas a más de 3.000 profesionales sanitarios durante los meses de noviembre a febrero y entre las conclusiones destaca que "las agresiones se han cronificado". Y para muestra, los datos: el 46% de los sanitarios reconoce que ha padecido estos ataques más de una vez durante el mismo año. "De hecho, 17% del personal no sanitario y el 28,5% del personal sanitario afirma que incluso han sufrido agresiones una o más veces cada mes", apuntan.

Infradenuncias

Otra de las cuestiones en las que han hecho hincapié los responsables de CCOOPV es que la mayoría del personal de la sanidad decide no denunciar el maltrato recibido por pacientes o familiares. "La mitad del personal no sanitario dice no denunciar nunca (53,8%), en la misma sintonía está el personal sanitario que solo comunica las más graves y solo un 22% reconoce que las comunica siempre", han explicado.

Detrás de la decisión de no denunciar está, según el informe, "la falta de acción y protección por parte de la Conselleria de Sanitat". Así, el 50% de las personas encuestadas aseveran que el apoyo recibido tras comunicar una agresión es insuficiente y el 18,8% dice que es inexistente. Ambos colectivos creen que las denuncias no sirven para nada (87,6%), piensan que no habrá consecuencias para el agresor (77 %), un 68,2% tiene miedo a represalias, se quejan de la falta de apoyo institucional (47,9%), y de que los procedimientos son complejos y lentos (41,7%).

Los profesionales apuntan a un sistema sanitario deficiente como motivo de las agresiones que sufren. Una de las causas principales son los tiempos de espera, las demoras y la saturación. "Al personal se le agrede y cada vez se le agrede más", han manifestado los responsables de CCOOPV, que han sostenido que "la agresión no empieza en los gritos que se dan en un mostrador o en un golpe o en una agresión física, sino que empieza cuando el sistema no es capaz de dar una respuesta al usuario y a la usuaria en los tiempos". Y han añadido:"El colapso sanitario no solo genera retraso, genera frustración y esta frustración se transforma en violencia porque la mayoría de las personas que agreden y la mayoría de las agresiones son de personas que en su vida normal nunca han tenido un comportamiento iracundo y violento".