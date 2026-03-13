Castelló, la ciudad que la prensa británica señala como la "nueva Barcelona" para una escapada

Barcelona sigue siendo uno de los grandes reclamos turísticos de España, pero parte de la prensa británica ha empezado a mirar hacia otro punto del Mediterráneo para quienes quieren una escapada con buen tiempo, playa y ambiente urbano sin las aglomeraciones habituales de los grandes destinos. Ese lugar es Castelló de la Plana.

El diario británico The Mirror ha puesto el foco en la capital de la Plana como una alternativa para los viajeros que en primavera buscan una ciudad “igual de bonita” que Barcelona, pero menos saturada y con un perfil más relajado. El atractivo, según el reportaje, está en una combinación que cada vez despierta más interés entre los visitantes internacionales: patrimonio histórico, cercanía al mar, precios competitivos y una oferta suficiente para una escapada corta.

La publicación destaca que Castelló de la Plana cuenta con un casco urbano lleno de edificios históricos, plazas agradables y rincones con pavimento empedrado y fuentes que refuerzan su carácter monumental. Entre los enclaves más reconocibles menciona la Concatedral de Santa María y, junto a ella, el emblemático Fadrí, el campanario que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad.

Gabriel Utiel

Pero el valor de Castellón no se limita a su centro histórico. The Mirror subraya también la cercanía de la costa y sitúa al Grau como uno de los puntos más interesantes para quienes desean combinar ciudad y playa. Allí, el paseo marítimo, las palmeras, los espacios abiertos y el contacto directo con el Mediterráneo refuerzan esa imagen de destino cómodo y agradable para unos días de descanso.

En esa misma línea, el reportaje recuerda que Benicàssim se encuentra a solo unos minutos en tren desde el centro de Castellón, lo que amplía todavía más las opciones para el visitante. La localidad, conocida en el Reino Unido por su festival de música, aparece como un complemento natural gracias a sus playas, su ambiente vacacional y su oferta de ocio familiar.

Otro de los aspectos en los que insiste la prensa británica es el clima. La idea de una escapada en marzo, con temperaturas suaves y ambiente primaveral, encaja con el tipo de viaje corto que muchos turistas buscan en estas fechas. A ello se suma la posibilidad de encontrar vuelos económicos desde Reino Unido, un factor que convierte a Castellón en una opción especialmente competitiva para una estancia de pocos días: "Puedes volar desde Londres con Ryanair desde tan solo 15,66 £ -18 euros- por trayecto", destaca.

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Junto a la playa y el patrimonio, The Mirror añade además un argumento cada vez más valorado: el entorno natural. En los alrededores de la ciudad, explica, hay numerosas rutas de senderismo para quienes prefieren completar la experiencia urbana con paisajes de montaña y recorridos al aire libre.