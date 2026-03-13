La Confederación del Júcar suma 32 kilómetros en Vinaròs, Onda y Castelló con riesgo de inundación

La dana que asoló la provincia de Valencia en octubre del 2024 y los episodios de lluvias torrenciales que han afectado al conjunto de la Comunitat en los últimos meses obligan a revisar cómo se planifica el riesgo de inundaciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha actualizado los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación, una información fundamental para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la demarcación, cuyo documento de tercer ciclo (2028-2032) se encuentra actualmente en elaboración.

Como resultado de esta revisión, aprobada en julio de 2025 y que incorpora los efectos de la dana de octubre de 2024, en la demarcación del Júcar se han añadido tres nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y cuatro nuevos subtramos adicionales, todos ellos de origen fluvial, que suman más de 70 kilómetros de cauces. En total, la demarcación cuenta con 129 subtramos incluidos en 61 ARPSI, con una longitud conjunta superior a 1.070 kilómetros.

Entre las novedades más relevantes destaca la actualización de la información de los cuatro nuevos subtramos con riesgo de inundaciones y dos de ellos están en Castellón. Se trata de 28,66 kilómetros del barranco Ràtils desde Onda hasta el riu Sec en Castelló y el río Servol, aguas arriba de la carretera N-340 hasta su desembocadura en el mar, en Vinaròs, con una longitud es de 3,43 kilómetros. Completan el listado el río Sot en Sot de Chera (Valencia) y la confluencia de la cañada del Monegrillo con el arroyo de la Encina en Iniesta (Cuenca).

Los dos nuevos tramos de Castellón con riesgo de inundación se suman a la docena que ya aparecen en los mapas de la CHJ, entre ellos, el Riu Sec desde aguas arribas de la AP-7 hasta la playa del Gurugú de Castelló, el barranco de la Pareta o la Rambla de la Viuda (desde la subestación de la Plana hasta el Millars) o la Rambla de Alcalà (desde la AP-7 hasta Benicarló).

En paralelo, se continúa trabajando en la actualización de alrededor de 15 subtramos localizados en las zonas afectadas por la dana, principalmente en las cuencas del barranco del Poyo y del río Magro. Para ello se están desarrollando nuevos estudios hidrológicos e hidráulicos con el objetivo de obtener información topográfica actualizada que permita mejorar la caracterización de los cauces y recalibrar los modelos de inundación. La previsión de la CHJ es que a mediados de 2026 puedan estar disponibles los resultados.

Dos grandes factores

El análisis del riesgo se realiza combinando dos factores: la peligrosidad de la inundación (extensión del área inundada, profundidad del agua...) y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, como la población, las actividades económicas o el patrimonio cultural. Para ello se estudian distintos escenarios de probabilidad de inundación: alta probabilidad (periodo de retorno de 10 años), probabilidad media (100 años) y baja probabilidad (500 años).