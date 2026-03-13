La Diputación de Castellón reactiva el plan para mejorar la seguridad agraria en municipios pequeños

La seguridad en el campo es una de las cuestiones que periódicamente reclama el sector agrario de Castellón. Una situación que preocupa sobre todo en localidades pequeñas, que no disponen de recursos propios para reforzar su vigilancia, y donde no hay presencia permanente de otros cuerpos de seguridad.

Desde 2024, la Diputación de Castellón puso en marcha el servicio de guarda rural, destinado para municipios de menos de 5.000 habitantes. La presidenta provincial, Marta Barrachina, menciona que se trata de un plan "necesario y muy útil para las localidades más pequeñas de nuestra tierra, donde el sector agrícola tiene un peso importante y existe una amplia superficie de cultivo que requiere vigilancia y protección". En este sentido, añade que la intención de la institución que preside es "trabajar para que nuestros agricultores desarrollen su trabajo con tranquilidad y seguridad. Y este servicio ha demostrado ser una herramienta útil para prevenir robos en el campo".

Continuidad del servicio de guarda rural

Para dar continuidad a esta iniciativa, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado las bases que regirán la concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades menores para contratar el servicio de vigilancia mediante guardas rurales a fin de vigilar y controlar los posibles hurtos en los cultivos sin incurrir en competencias de agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana, cuerpos de seguridad autonómicos o estatales.

Barrachina recalca que cada año son más los ayuntamientos que solicitan esta ayuda y ha animado a todos los municipios que cumplan los requisitos a sumarse a esta convocatoria para "seguir reforzando la seguridad y proteger las explotaciones agrícolas de nuestra tierra".

Requisitos y cuantías de la convocatoria

Podrán ser beneficiarios de la subvención aquellos ayuntamientos o entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes, sin servicio de vigilancia y en los que el término municipal tenga un mínimo de 30% de su superficie cultivada. Además, las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a la contratación por parte de los solicitantes del servicio de vigilancia y control frente a hurtos de cultivos y de repercusión provincial.

"Con este servicio, ofrecemos más tranquilidad a nuestros agricultores y damos respuesta a uno de los problemas que más preocupa a los castellonenses, como son los robos en el campo", ha subrayado Marta Barrachina.

Plazos y criterios de valoración

Para el presente ejercicio, la Diputación de Castellón ha destinado 300.000 euros a esta línea de subvenciones. Además, la cuantía de la subvención no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 12.000 euros. "Una cantidad económica muy importante que permitirá a los municipios mejorar la vigilancia del campo y prevenir robos", ha añadido la presidenta de la institución provincial.

Por lo que respecta a los criterios para valorar las solicitudes presentadas, por un lado se valorará el número de habitantes y, por otro lado, el porcentaje de superficie cultivada respecto a la superficie del municipio.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.