El gasóleo vuelve a poner al límite al campo y la pesca de Castellón: "Sufriremos muchas pérdidas"

"Los precios son temporales y orientativos hasta acabar stoc". Este es el mensaje que se encuentran pequeñas empresas y autónomos del sector primario de Castellón cuando se disponen a mirar proveedores de gasóleo para sus negocios. Una advertencia que ha aparecido hace apenas unos días, y que tiene como origen el nuevo conflicto en Oriente Medio.

Los costes vuelven a estar disparados, y tanto agricultores como marineros vuelven a estar en vilo. El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, detalla que en apenas unos días "nuestros costes han aumentado un 12%, y eso que partimos de unos niveles que ya estaban muy altos desde el comienzo de la guerra en Ucrania". El gasóleo B, bonificado para las actividades agrícolas y ganaderas, ha pasado de unos 85 céntimos el litro a rebasar la barrera de los 1,5 euros. Más del 70% de diferencia. "Donde más lo notamos es en las subidas de los carburantes, los fertilizantes y el coste de la electricidad", añade.

Subidas que golpean al campo

Lo mismo se detecta en la pesca. El presidente de la federación de cofradías de Castellón, Mateo Fresquet, expone que antes de los ataques contra Irán "pagábamos 59 céntimos el litro, y ahora se acerca al euro". Esto es una subida del 65%. "Vamos a tener muchas pérdidas, porque en estas situaciones siempre pasa lo mismo: aumenta la inflación, la gente tiene menos capacidad para comprar pescado y al bajar el consumo, nosotros cobraremos menos por nuestras capturas; hay mucha incertidumbre", detalla Fresquet.

En el campo, Peris también aporta datos sobre los resultados en las explotaciones agrarias y ganaderas. "Una hanegada de cítrico tenía unos costes de 495 euros, y ahora ya van por 554". Para que estos campos sean rentables, "si el kilo de clemenules está entre los 34-40 céntimos, se deberían recolectar unos 3.000 kilos por hanegada". En cambio, en estos momentos la productividad es mucho menor. "Está entre los 1.200-1.500 kilos; con estos números no se puede ganar ni un duro", lamenta.

Pesca: el combustible, clave

El patrón mayor de la cofradía de pescadores del Grau de Castelló, Manuel Peña, recuerda que las embarcaciones de arrastre requieren de una elevada partida de combustible. "Hay barcas que pueden consumir más de 3.000 litros de gasóleo a la semana". Si rozan el euro por litro, es patente el golpe económico que les supone el rápido encarecimiento. Mateo Fresquet menciona que esta nueva crisis llega tras unos meses "en los que hemos tenido estabilidad y buenos precios, pero veníamos de la pérdida de rentabilidad por la regulación de días de Bruselas".

El efecto en el campo y el mar de Castellón no solo se nota de manera directa por el gasóleo. Carles Peris expone que se encuentran "en pleno proceso de preparación de la nueva campaña, lo que implica el uso de fertilizantes, que también se ha encarecido, y cuando nos acercamos a la época más seca del año, con lo que aumentan los riegos que necesitan de electricidad".

La factura también sube por otros lados

En la pesca ocurre algo parecido. "Materiales como redes llegan de otros países, y si se complica el transporte subirán los portes", comenta Fresquet. Para él la solución sería que las autoridades activaran medidas automáticas en situaciones como estas, tras la experiencia de 2022.